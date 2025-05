Un viaggio alla scoperta del vino Carignano  

A Portoscuso si avvicina l’appuntamento con Calici in Tonnara, iniziativa in programma il 5 e 6 luglio. Nell’attesa della nuova edizione, organizzata dall’associazione Crew, la Sala Corpus dell’antica tonnara di Su Pranu ospiterà il 6 giugno la prima Masterclass dedicata al mondo del vino: in particolare al Carignano, eccellenza enologica del Sulcis.

Sarà un viaggio alla scoperta delle origini, della storia e del terroir tipici del Carignano condotto dal sommelier Andrea Cherchi. All’appuntamento, patrocinato dalla Fondazione Italiana Sommelier, saranno presenti otto cantine del territorio che proporranno otto etichette di Carignano. L’appuntamento è per le 19: Cherchi illustrerà la storia del vitigno, le origini, la diffusione e il disciplinare; poi si proseguirà con il terroir, il suolo e gli areali di produzione per passare alla degustazione degli otto vini presenti analizzandone le caratteristiche e gli abbinamenti. Alla fine della Masterclass è previsto un buffet con piatti a base di tonno rosso.

Un assaggio di Calici in Tonnara che andrà in scena a Su Pranu. La scorsa edizione registrò numeri record: 11.300 presenze in due giorni, più di 16mila calici riempiti, 29 cantine presenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA