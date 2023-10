Un vertice sul Polo di formazione 

A piccoli passi ma la pratica va avanti. Ieri in prefettura si è svolto un incontro per fare il punto sul progetto di realizzazione del Centro di formazione dei Vigili del fuoco approvato dal ministero dell’Interno, e candidato a diventare un punto di riferimento regionale per le attività di formazione.

A fare gli onori di casa il prefetto Salvatore Angieri, presenti per la direzione regionale dei Vigili del fuoco la direttrice Natalia Restuccia, il vice Roberto Cancedda e il dirigente dell’Ufficio soccorso pubblico Fabio Sassu, per il Comune la vicesindaca Maria Bonaria Zedda e il dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Soddu.

«È una grande opportunità per questa provincia che mi auguro possa essere portata a termine con successo – ha sottolineato il prefetto - considerata la posizione baricentrica nell’Isola, e le positive sensibili ricadute che il progetto potrà rappresentare per il territorio in termini di incremento delle attività economiche e posti di lavoro».

L’incontro si è concluso con la disponibilità da parte del Comune «a svolgere le funzioni di stazione appaltante mentre i dettagli tecnici saranno definiti da una convenzione siglata dal Comune e la Direzione centrale dei servizi logistici del Dipartimento dei Vigili del fuoco», precisano dalla Prefettura.

