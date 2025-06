Un vertice su immigrati e accoglienza 

In Prefettura si è svolta ieri mattina una riunione del Consiglio territoriale per l’immigrazione. L’incontro è stato presieduto, su delega della prefetta Alessandra Nigro, da Enrico Cottu, viceprefetto aggiunto e dirigente dell’area “Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione”. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti pubblici e privati impegnati nella gestione del fenomeno migratorio sul territorio di competenza della Prefettura.Al centro del vertice il Piano territoriale degli interventi per la gestione del fenomeno migratorio in provincia, documento strategico finalizzato a coordinare le azioni di accoglienza, integrazione e inclusione sociale dei cittadini stranieri con un approccio sinergico e multilivello tra i diversi soggetti coinvolti. Ampio spazio è stato dedicato al Tavolo tecnico sulle vulnerabilità, con la condivisione delle Standard operating procedures per la rilevazione e presa in carico dei beneficiari portatori di bisogni particolari, con riferimento ai minori e alle persone con fragilità psico-fisiche, al fine di agevolare risposte tempestive e appropriate alle condizioni specifiche. stato attivato un focus sulle vulnerabilità sanitarie nel Cpr di Macomer, con il coinvolgimento dell’Ente gestore, della Questura e della Asl di Nuoro.

