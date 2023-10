«Un vertice per risolvere i problemi della sanità locale» 

«Occorre un tavolo unitario tra Regione, Città metropolitana e rappresentanti dell’area vasta per superare le criticità che attanagliano la sanità del cagliaritano».

«Partita decisiva»

Lo propone il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, preoccupato per la situazione del comparto: «Dobbiamo vincere una partita fondamentale per tutelare la salute dei nostri cittadini», sottolinea il responsabile dell’aula di Palazzo Bacaredda. «Abbiamo troppi presidi ospedalieri del territorio in forte sofferenza. Le liste d’attesa, per alcune patologie, sono davvero infinite. I punti di pronto soccorso vanno in tilt per la mancanza di operatori».

«Tutti insieme»

Una mobilitazione compatta potrebbe essere la via d’uscita per fronteggiare alcune emergenze: «È ormai chiaro che nei reparti delle strutture ospedaliere, in gran parte sovraccarichi, manchino camici bianchi», evidenzia l’esponente di Forza Italia. «Occorre ripensare al sistema, con il reclutamento di medici e personale paramedico che consentano di incrociare le esigenze di salute dei cittadini».

Il richiamo è chiaro: «Un summit tra tutte le istituzioni per individuare i problemi della sanità cagliaritana e dare le risposte necessarie per superare l’emergenza infinita dei servizi ospedalieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA