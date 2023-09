Un vertice  per il rilancio, sì di Deriu 

Il consigliere regionale dem Roberto Deriu sposa la proposta arrivata due giorni fa da Angelo Rojch sull’università di Nuoro. E dice: «Si faccia un incontro tra tutti i soggetti interessati e si scelga una linea del territorio. Astenersi frenatori». L’ex presidente della Regione ed ex deputato Rojch aveva espresso preoccupazione per il futuro dell’università in città auspicando al più presto un incontro urgente tra amministratori comunali, rettori di Cagliari e Sassari, parlamentari, consiglieri regionali.

L’iniziativa trova il sostegno di Deriu che affida al suo profilo social il pensiero ricordando come potrebbe essere una sorta di stati generali delle istituzioni interessate all’università per scegliere una linea comune sul passaggio da Consorzio a Fondazione, e allontanare ogni divisione e ostacolo che frena la ripartenza e il rilancio dell’UniNuoro.

Rojch ha ricordato lo scopo della nascita dell’università nel centro Sardegna e quanto questa, con adeguati dipartimenti, diventi ancor più strategica oggi, con il progetto dell’Einstein Telescope ma l’attualità invece è che «rischia di morire per una non politica della Regione che, mentre si attiva a creare la Fondazione, ne elimina il finanziamento» ha ricordato l’ex presidente. Da qui il sostegno di Deriu.

