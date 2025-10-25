Un Verona anche sulla strada della Primavera 

La sfida tra Cagliari e Verona regalerà oggi alle 15 un doppio episodio. Mentre la prima squadra di Fabio Pisacane giocherà al Bentegodi per dare qualche indicazione in più sul «campionato della salvezza», alla stessa ora l’U20 di Francesco Pisano sfiderà i pari età dell’Hellas ad Asseminello nella la nona giornata di Primavera 1.

I giovani rossoblù sono reduci dal 3-0 subito in trasferta dalla Roma, ma la settimana ha portato, finalmente, qualche buona notizia. Ritorna infatti a disposizione Krystian Goryanov, ai box per la gara nella Capitale dopo qualche problema rimediato nell’ultima sosta per le Nazionali. Il 2007 bulgaro, abile a spaziare su tutto l’ultimo terzo di campo e a creare problemi in zona di rifinitura, darà nuove soluzioni offensive al suo allenatore. Ma non solo lui. Francesco Pisano ritrova in gruppo Yael Trepy. Questa la notizia che la Primavera aspettava da un po’, precisamente dal 31 agosto quando il francese dei rossoblù si infortunò alla terza di campionato contro il Monza. È verosimile pensare che entrambi i rientranti non partiranno dall’inizio, ma intanto il Cagliari ritrova tasselli importanti in un attacco ancora orfano di Mendy, che sconterà oggi la terza giornata di squalifica e tornerà a disposizione dalla prossima. Le statistiche indicano quello dei rossoblù come il peggior rendimento offensivo del torneo con quattro gol realizzati (a parimerito con il Napoli) e il campo palesa come spesso l’U20 sarda abbia segnato meno di quanto avrebbe “dovuto” in relazione a quanto creato. Adesso la possibilità è quella di continuare a lavorare alleggerendo un po’ il peso della parola “emergenza” con cui la Primavera ha dovuto familiarizzare in questo primo quarto di stagione.

Si riparte dalla gara di oggi contro il Verona che vuole vincere per riprendersi l’ottavo posto.

