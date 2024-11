Un verdetto che spacca i partiti 

Vincitori e vinti. La decisione della Corte costituzionale sull’Autonomia differenziata sembra non avere avuto mezze misure scatenando le reazioni accese degli esponenti di maggioranza e opposizione. Queste ultime in blocco esultano sostenendo che la riforma sia stata «demolita» e che la «secessione non ci sarà». «Bastava leggere meglio la Costituzione per evitare questo ennesimo flop con una legge che ha dei profili di incostituzionalità» commenta la segretaria del Pd Elly Schlein. Mentre per il leader M5S Giuseppe Conte «la Corte Costituzionale frena il progetto di autonomia con cui Meloni, Salvini e Tajani volevano fare a pezzi il tricolore e la nostra unità». Soddisfatti anche i governatori delle quattro Regioni ricorrenti.

Di diverso avviso la Lega che parla di «ottima notizia» in quanto «l'Autonomia ha superato l'esame di costituzionalità». Sulla stessa linea i governatori di centrodestra che puntano sul fatto che la legge sia “costituzionale”. Il Presidente del Veneto, Luca Zaia non si scompone: «La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della legge sull'autonomia differenziata, sancendo ancora una volta che il nostro percorso è in linea con la Costituzione. È una conferma importante e rappresenta un passaggio storico per il Veneto e per tutto il Paese». Sulla stessa linea il collega della Lombardia Attilio Fontana: «Il pronunciamento di oggi della Corte Costituzionale mette la parola fine a chi, artatamente, ha fino a oggi definito incostituzionale la “Legge Calderoli” sull'Autonomia differenziata». Da Forza Italia, invece, sostengono che «il rilievo della Consulta va nella direzione già indicata» dal partito.

I commenti non mancano neppure dagli esponenti sardi in Parlamento. «La pronuncia della Corte costituzionale smaschera una riforma pericolosa, che a ragione abbiamo definito “Spacca-Italia”», ha dichiarato il senatore del Pd Marco Meloni. «La Corte ha ribadito che la devoluzione di competenze non è possibile senza garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la coesione sociale. Questa legge, con il suo linguaggio fumoso e i suoi criteri di delega inesistenti, non solo priva il Parlamento del suo ruolo costituzionale, ma aggira il confronto democratico».

