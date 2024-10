Un venerdì in bianco e nero per Scuffet 

Il ghiaccio lo ha rotto già la passata stagione, tre anni dopo il definitivo addio (sofferto ma inevitabile) alla squadra del cuore. Stavolta, però, è diverso. Simone Scuffet torna a Udine da protagonista, senza più la zavorra emotiva, col Cagliari addosso da oltre un campionato e la voglia matta di sbancare il “Bluenergy Stadium” per dare continuità e ulteriore credibilità alla spallata autunnale dei rossoblù. Saranno in tanti poi, tra parenti e amici, domani sera in tribuna per una partita che vale molto più, evidentemente, dei tre punti in palio. Rappresenta quasi un esame di maturità, sia per la squadra di Davide Nicola (altro ex della serata) sia per il portiere, nato nel capoluogo friulano e cresciuto con la maglia bianconera sino all’esordio in Serie A, a soli 17 anni.

Gioie e dolori

Predestinato, travolto poi dalle aspettative e dagli eventi dopo quell’indimenticabile Bologna-Udinese del 1° febbraio 2014. Probabilmente, anche il giovane Scuffet non è riuscito a gestire la pressione e certe situazioni in particolare. O molto più semplicemente, non era ancora pronto e doveva fare il suo percorso per trovare una stabilità, sia tecnica che mentale, tra i professionisti. Ha comunque racimolato 49 presenze con la maglia dell’Udinese, in più fasi, tra campionato e coppe varie. Un bagaglio importante, non solo dal punto di vista sentimentale, e se l’è portato dietro ovunque è andato. Dieci anni dopo il debutto nel calcio che conta è un uomo ormai e le esperienze all’estero - tra Turchia, Cipro e Romania - lo hanno aiutato a ritrovare l’autostima, oltre alla continuità. Quando due estati fa è passato il treno del Cagliari per tornare in Italia, ci è salito al volo. E ora non vuole più scendere.

La conferma

Sembrava di passaggio nell’Isola, è ancora lì, invece. Col 22 sulle spalle, i guanti per metà bianchi e per metà fucsia e lo sguardo impenetrabile. Lì a difendere la porta del Cagliari. Ha convissuto col fantasma di Silvestri per qualche settimana nell’ultimo mercato, alla fine, però, il presidente Giulini e il ds Bonato hanno preferito non creare un dualismo così importante tra i pali e puntare tutto sul friulano. Col quale, tra l’altro, Davide Nicola aveva già lavorato. Proprio a Udine, per qualche mese nella stagione 2018-2019.

Tradizione friulana

Tra i protagonisti nelle gare della svolta rossoblù al Tardini e allo Stadium, decisivo poi contro il Torino nonostante i due gol subiti. Ora la sfida al passato, anche per onorare la tradizione friulana in fatto di portieri. Tra Vicario, Meret, Provedel, Perisan e Scuffet appunto il livello è sempre più alto. «Ma il livello era molto alto anche quando eravamo ragazzini», ha tenuto a precisare l’estremo difensore rossoblù in una recente intervista al Corriere della Sera. «La competizione c’è sempre stata. In compenso eravamo molto amici», ha aggiunto Scuffet che, dopo alcuni passaggi a vuoto nel corso degli anni, sta pian piano recuperando terreno sui colleghi. E proprio la sfida contro la sua Udinese nella sua Udine può rilanciarlo prepotentemente.

