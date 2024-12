Un “vendicatore” alla guida dell’Fbi 

WASHINGTON. Donald Trump nomina a capo dell'Fbi il fedelissimo Kash Patel, un ex funzionario di basso profilo del ministero della Giustizia con scarsa competenza ed esperienza, ma perfetto per diventare il “vendicatore” del tycoon contro l'odiato deep state, di cui il Bureau è considerato il covo. L’ennesima nomina controversa con cui il presidente eletto sfida il Senato repubblicano (per la conferma) e mette alla porta il direttore in carica del controspionaggio, Christopher Wray, per il raid a Mar-a-Lago di due anni fa, quando gli agenti federali sequestrarono nella sua residenza in Florida i documenti classificati che l'ex presidente aveva portato via illegalmente dalla Casa Bianca.

Ora Wray, che Trump stesso aveva nominato nel 2017 al posto di James Comey, ha due opzioni: dimettersi con tre anni di anticipo o attendere di essere silurato. Patel, 44 anni, nato da genitori indiani immigrati, ha esercitato in Florida come difensore d'ufficio, poi come procuratore antiterrorismo vantandosi falsamente di aver guidato il processo sull'attacco al consolato Usa di Bengasi. Il titolo del suo libro è tutto un programma: “Government Gangsters”. È un cospirazionista che ha chiesto di azzerare i vertici Fbi e di mettere sotto inchiesta gli agenti federali che non si sono mostrati fedeli a Trump, e i giornalisti «che hanno aiutato Biden a truccare le elezioni del 2020».

