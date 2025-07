Un veicolo per i volontari 

Un nuovo mezzo di soccorso per l’associazione Croce Verde volontari del soccorso Odv, che da 33 anni aiuta i cittadini di Serramanna e dei paesi limitrofi in occasione di dimissioni dall’ospedale o visite mediche e assicura l’assistenza in occasioni feste e manifestazioni sportive. Il nuovo veicolo adibito al trasporto disabili è stato acquistato con il contributo dei cittadini e del Comune. Qualche mese fa Alberto Mulas, dal 23 febbraio presidente dell’associazione, aveva lamentato che la mancanza di un mezzo adatto al trasporto costringeva i volontari a utilizzare impropriamente le ambulanze: «Facciamo parte di quel ramo della sanità che non è coperta dal servizio del 118 e non ha assistenza». Il nuovo mezzo renderà lo spostamento più agevole per i paizenti per i volontari. (f. i.)

