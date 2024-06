Un vecchio mulino da salvare 

«Aiutateci a salvare il vecchio mulino». Gianni Pisanu e la moglie Maria Carmela Collu hanno una missione: dopo una vita da emigrati in Belgio sono tornati a Guspini e qui hanno investito i loro risparmi per riportare alla vita la struttura lungo le sponde del rio Terramaistus.

Il progetto

«Abbiamo acquistato i ruderi del mulino nel 2009 da un privato che negli anni ‘70 presentò un progetto di ristrutturazione al Comune, ne derivò la quasi completa cancellazione del mulino stesso. Le stanze che alloggiavano i macchinari sono state sepolte dalle macerie. La ruota esterna era stata rimossa con una ruspa – racconta Pisanu –. Nonostante questo, sono ancora visibili le chiuse e il vascone di contenimento delle acque. La casa del guardiano è perfettamente conservata, sono intervenuto in tempo per evitarne il crollo. Prima che il precedente proprietario effettuasse i lavori la struttura era molto più alta. Durante gli ultimi interventi ho trovato una moneta del 1741 che attesta come il mulino sia più vecchio della targa ritrovata in muro con la scritta “1848”».

La memoria

L’investimento finora è stato di 150mila euro, ma la coppia è intenzionata ad andare avanti. «Sono molto spaventato dalla burocrazia, dai tempi che serviranno per le autorizzazioni, ma voglio andare avanti e recuperare il mulino a mie spese, speriamo che me lo facciano fare. Per questo chiedo notizie e foto ai residenti», continua Pisanu che ha coinvolto nel progetto anche chi di questi luoghi conserva ancora memoria. «Ho fatto venire anche l’ultimo erede della famiglia un tempo proprietaria del mulino: Antonello Guastini, 92enne, sino al 1950 lavorava qui con il padre ed è venuto dalla Toscana per spiegare come erano fatti i locali e illustrarci come era organizzata la produzione della farina». Le carte dell’archivio storico del Comune di Guspini attestano che fino alla seconda guerra mondiale il mulino era in funzione, le circolari spedite alla prefettura per controllare la produzione della farina testimoniano la piena attività del macinatoio e le relative costruzioni adibite a vari usi civici e di abitazione per i guardiani e per coloro che ci lavoravano. “Su mobiu de Guastinu” di Guspini fa parte degli edifici dediti alla macinazione del grano che oggi corrono il rischio di scomparire completamente, di alcuni esistono solo i canali che servivano per far girare le macine.

Nel futuro

Il mulino fa parte di un impianto produttivo della zona conosciuta con il toponimo di Is Mulinus e segnò nell’ultimo quarto del secolo scorso il passaggio di questa località da un’economia artigianale a quella industriale. «Il recupero dei locali e la valorizzazione del Terramaistus potrebbero farne un’oasi naturalistica e un museo da visitare. Questo è quello che vorremmo realizzare» dicono marito e moglie.

