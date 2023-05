Un vecchio delitto dietro il pestaggio? 

Dietro una violentissima aggressione avvenuta il 15 giugno 2015 ai danni di una famiglia originaria di Villanova Tulo, ma emigrata in Piemonte ormai da decenni, potrebbe esserci l’odio e il rancore dei parenti di un uomo ucciso ormai oltre mezzo secolo fa. Un’ostilità che avrebbe resistito al tempo e alla giustizia, visto che il processo si era chiuso con una piena assoluzione.

La vicenda

Ne è convinta la Procura, ma è quanto sta cercando di accertare il giudice Gianluigi Dettori, davanti al quale si sta celebrando il processo nei confronti di Giuliano Sulis (72 anni), di suo figlio Simone (40) e del nipote Manuel Pietro Loi (26 anni), accusati di lesioni aggravate per un violento pestaggio che – secondo il pm – sarebbe avvenuto durante la festa patronale di San Giuliano nei confronti di Vincenzo e Annalisa Mulas, oltre che di Salvatore Calogero. Il primo, che negli anni Sessanta era stato giudicato e assolto con formula piena dall’accusa di omicidio, ha riportato una prognosi di oltre sessanta giorni.

L’accusa

Stando all’accusa – rappresentata in aula dal pubblico ministero Enrico Lussu – il movente del pestaggio avrebbe avuto origine con l’uccisione di Efisio Sulis, padre di Giuliano, oltre mezzo secolo fa. Cadute le accuse nei suoi confronti, Vincenzo Mulas era emigrato in Piemonte per lasciarsi alle spalle la brutta vicenda e trovare un lavoro sicuro. Sentendo la nostalgia di casa era però tornato a Villanova Tulo per la festa patronale e la sagra delle ciliegie, assieme alla figlia Annalisa e al genero Salvatore Calogero. Tutti e tre sarebbero stati vittime di un agguato, ma ad avere la peggio sarebbe stato proprio l’emigrato, picchiato a sangue un’ora dopo un primo avvertimento: «Lascia subito il paese – gli avrebbero detto – e non tornare più».