VaiOnline
A Sinnai.
05 ottobre 2025 alle 00:21

Un Vecchio Borgo perfetto travolge lo Jerzu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Vecchio Borgo 6

Cannonau Jerzu 0

Vecchio Borgo (4-3-3) : Santilli, Fofana (35’ pt Melis), Ferrer (9’ st Caddeu), Martinez, Cara, Vieira, G. Murgia, Ataldi, Limbardi (16’ st Siddi), Mastropietro (20’ st Ahizi), Lai (15’ st S. Murgia). In panchina Porceddu, Cinotti, Loi, Scano. Allenatore Murgia.

Cannonau Jerzu Picchi (4-3-3) : Piroddi, Lai, Vargiu (14’ st Ruggeri), Erriu (29’ pt Sirigu), Fa. Serra, Fe. Serra (25’ st Salis), Ro. Serra, M. Carta, Ma. Serra, Boi, Casula. In panchina Casula, F. Carta, Corda, Pilia, Corgiolu, Deiana, Furcas. Allenatore Piccarreta.

Arbitro : Henrique da Olbia.

Reti : pt 16’ G. Murgia, 22’ Vieira, 28’ Ataldi, 41’ Mastropietro (r); st 37’ S. Murgia (r), 42’ Ahizi.

Sinnai. Spettacolo e dominio assoluto del Vecchio Borgo Sant’Elia che a Sinnai regala una prestazione da incorniciare travolgendo il Cannonau Jerzu con un netto 6-0. La gara si accende dai primi minuti: al 16’ G. Murgia con un preciso colpo di testa sblocca il risultato. Al 22’ Vieira raddoppia con un’ incornata da calcio d’angolo mentre al 28’ Ataldi firma il tris su azione di Mastropietro.

Nella ripresa il copione non cambia: al 37’ S. Murgia realizza il poker dal dischetto, premiando la superiorità dei padroni di casa. Al 42’ è Ahizi a chiudere definitivamente i conti. Una vittoria meritata frutto di intensità, gioco corale e grande determinazione: il Vecchio Borgo Sant’Elia domina in ogni reparto e conferma di essere una delle squadre più in forma del campionato mandando al tappeto il Cannonau Jerzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 