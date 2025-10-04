Un Vecchio Borgo perfetto travolge lo Jerzu 

Vecchio Borgo 6

Cannonau Jerzu 0

Vecchio Borgo (4-3-3) : Santilli, Fofana (35’ pt Melis), Ferrer (9’ st Caddeu), Martinez, Cara, Vieira, G. Murgia, Ataldi, Limbardi (16’ st Siddi), Mastropietro (20’ st Ahizi), Lai (15’ st S. Murgia). In panchina Porceddu, Cinotti, Loi, Scano. Allenatore Murgia.

Cannonau Jerzu Picchi (4-3-3) : Piroddi, Lai, Vargiu (14’ st Ruggeri), Erriu (29’ pt Sirigu), Fa. Serra, Fe. Serra (25’ st Salis), Ro. Serra, M. Carta, Ma. Serra, Boi, Casula. In panchina Casula, F. Carta, Corda, Pilia, Corgiolu, Deiana, Furcas. Allenatore Piccarreta.

Arbitro : Henrique da Olbia.

Reti : pt 16’ G. Murgia, 22’ Vieira, 28’ Ataldi, 41’ Mastropietro (r); st 37’ S. Murgia (r), 42’ Ahizi.

Sinnai. Spettacolo e dominio assoluto del Vecchio Borgo Sant’Elia che a Sinnai regala una prestazione da incorniciare travolgendo il Cannonau Jerzu con un netto 6-0. La gara si accende dai primi minuti: al 16’ G. Murgia con un preciso colpo di testa sblocca il risultato. Al 22’ Vieira raddoppia con un’ incornata da calcio d’angolo mentre al 28’ Ataldi firma il tris su azione di Mastropietro.

Nella ripresa il copione non cambia: al 37’ S. Murgia realizza il poker dal dischetto, premiando la superiorità dei padroni di casa. Al 42’ è Ahizi a chiudere definitivamente i conti. Una vittoria meritata frutto di intensità, gioco corale e grande determinazione: il Vecchio Borgo Sant’Elia domina in ogni reparto e conferma di essere una delle squadre più in forma del campionato mandando al tappeto il Cannonau Jerzu.

