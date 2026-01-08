Un Vecchio Borgo dall’anima sociale 

La società come una famiglia, il suo ambiente come la casa nella quale trovare calore, appoggio e un riferimento quando le cose vanno male. I valori dell’accoglienza, dell’integrazione e della collaborazione sono quel che contraddistingue la Asd Vecchio Borgo Sant’Elia, società cagliaritana nata «nel 2011 con mio padre», ricorda Vladimiro Murgia ai microfoni di Radiolina durante la trasmissione “Giovani di categoria”: «Vivo da 30 anni in un quartiere con dei problemi ma che vuol far sapere di essere composto da persone per bene e che, tramite lo sport e i suoi valori, riesce a crescere e prendere la strada giusta».

Ha una bellissima struttura davanti al mare, di fianco al Lazzaretto, che può ospitare i ragazzi del club ma non i giocatori della prima squadra, che milita nel campionato di Promozione (girone A) ed è costretta a disputare in trasferta tutto il campionato utilizzando il campo di Sinnai per le partite casalinghe grazie alla collaborazione con la società La Pineta.

Ma l’impianto di Sant’Elia permette comunque la realizzazione di tanti altri progetti, come conferma il dirigente Stefano Picchiri: «Ho condiviso con Vladimiro l’idea di portare nella società un’idea di sport sociale. Abbiamo iniziato cinque anni fa, proponendo inizialmente nel periodo estivo dei camp completamente gratuiti per i bambini del quartiere dai 6 anni in su. Poi pian piano ci abbiamo preso gusto e abbiamo iniziato a fare un po’ di attività con la scuola calcio, sempre gratuitamente. In più abbiamo vinto un bando con Sport e salute che si chiama Spazi civici di comunità e ha l’obiettivo di mettere al centro del quartiere, appunto, l’impianto sportivo».

Inoltre non si deve «dimenticare la collaborazione con la società dell’Atletico Cagliari, con cui condividiamo il progetto dedicato al calcio a 5 e l’organizzazione della Vecchio Borgo Cup, torneo a carattere nazionale, dimostrazione di grande ospitalità e organizzazione».

Ma i valori da trasmettere ai giovani sono al primo posto, come ribadisce Murgia: «Il mio orgoglio è vedere quanto i ragazzi si attacchino alla nostra famiglia, anche quelli che non sono del quartiere, da chi c’è da più tempo a chi è arrivato quest’anno. È la vittoria più importante».

