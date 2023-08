Un vasto incendio mette sotto assedio la Pineta Albano  

Un incendio di chiara natura dolosa è divampato nel tardo pomeriggio di domenica all'ingresso di Macomer, a ridosso delle ferrovie e ai margini della Pineta Albano, tra i parchi cittadini di eccellenza, di grande pregio storico, naturalistico e ambientale. L'obiettivo degli incendiari era sicuramente quello di distruggere uno dei luoghi storici, un piccolo paradiso ambientale tra più frequentati, dove negli ultimi anni il Comune ha investito tanto per la realizzazione dei percorsi natura, con un circuito frequentato quotidianamente, soprattutto nel periodo estivo, da centinaia di persone.

La paura

Il rogo è stato appiccato ai lati della ferrovia e della strada di ingresso della cittadina, tra il deposito dei pullman dell'Arst e il rudere dell'antico caseificio Centola. Subito è stato dato l'allarme. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai barracelli, sono accorsi tanti volontari. Il sindaco Riccardo Uda ha subito attivato le strutture per i casi di emergenza, ma ha soprattutto organizzato tanti volontari che si sono prodigati affinché le fiamme non raggiungessero la zona più frequentata della pineta dove sono state messe a dimora nuove piante e nuove essenze, rendendo il parco una vera gemma verde. «Le fiamme – racconta il primo cittadino che condanna l’episodio – sono state spente in poco tempo, grazie anche all'apporto dell'intero apparato antincendio. È evidente che volevano distruggere uno dei parchi più belli e frequentati della nostra cittadina».

Patrimonio ambientale

Proprio all'interno di quel parco c'è un progetto di riqualificazione presentato da parte dei privati (Francesco Albano) che vuole crearvi un’oasi naturale e commerciale, con servizi a disposizione dell'intera comunità, donando il 33 per cento di quell'area al Comune, che sarà inglobata nel parco storico, naturalistico e ambientale. A breve si dovrà iniziare con la piantumazione di circa un migliaio di piante adulte, di specie autoctone, con un apposito impianto di irrigazione. Con l'incendio, probabilmente si voleva distruggere quanto c'è da oltre un secolo e anche quanto finora è stato costruito per rendere attrattivo il parco naturalistico e ambientale più importante della cittadina. A marzo il Consiglio comunale aveva deliberato un piano di riclassificazione dell'intera area, importante polmone di verde all'interno della cittadina. Il progetto era stato presentato dall'erede della storica famiglia dei casari, Francesco Albano, interessati circa 55 mila metri quadri, con l'intento di dividere l’area in quattro grandi lotti, all'interno dei quali saranno realizzate delle attività commerciali. Previste anche le ricadute positive a favore dell'intera comunità, poiché l'erede Albano ha ceduto al Comune, a titolo gratuito, 23 mila metri quadri, assieme agli edifici storici, che saranno inglobati nel parco storico, di grande pregio naturalistico e frequentato ogni giorno da centinaia di persone. Una iniziativa dalla quale sono previste opportunità interessanti tra nuovi investimenti, occupazione e soprattutto valorizzazione ambientale. Il progetto prevede la piantumazione di circa un migliaio di piante adulte, di specie autoctone, con un apposito impianto di irrigazione. Resta invece da risolvere un contenzioso per quanto riguarda l'area da dove è partito l'incendio, tra la vecchia proprietà (famiglia Albano) e la nuova che l'aveva acquisita con l'usucapione.

L’indagine

Sul grande rogo divampato domenica intanto indaga il commissariato di polizia di Macomer. Solo la tempestività dell’antincendio ha evitato che le fiamme provocasse un pesante disastro ambientale e urbano.

