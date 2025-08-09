Un vascone per l’antincendio realizzato dai cacciatori 

Una possibilità in più per la ricarica d’acqua degli elicotteri antincendio, più vicina magari alla zona del rogo in modo da evitare spostamenti lunghi che rischiano di vanificare lo spegnimento delle fiamme. A Nuraminis, con il vascone da 30mila litri sistemato nella campagna dai cacciatori dell’associazione di autogestione venatoria “Sa Grutta”, che svolge in convenzione con il Comune il servizio antincendio, c’è un’arma in più a disposizione in grado di ottimizzare il lavoro dei soccorritori.

«Abbiamo sistemato la grande vasca che ci è stata concessa in comodato dal Corpo Forestale. Ci auguriamo non debba servire, ma nel caso potrà essere utile per il rifornimento d’acqua degli elicotteri antincendio, a tutto vantaggio dell’ambiente e del territorio», esordisce Giampaolo Zonca, 65 anni, imprenditore edile e presidente dell’associazione che raggruppa i cacciatori di Nuraminis.

Il vascone svetta in località “Tanca Sibiriu”, zona est del territorio nuraminese ad alto rischio di incendi, nell’area messa a disposizione da Luca Deiana, allevatore, che ha sposato senza tentennamenti il progetto dei cacciatori e del Corpo Forestale. «Ho concesso il mio terreno a titolo gratuito per il vascone. È un’iniziativa lodevole che risulterà utile alla salvaguardia del territorio», commenta Deiana. Il vascone è collegato alla derivazione della condotta del Consorzio di Bonifica realizzata qualche decennio fa per il soccorso idrico delle aziende agro pastorali della zona. (i. pil.)

