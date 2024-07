Un vascone per l’antincendio piazzato a Poggio dei Pini 

Il vascone antincendio fa il suo ritorno a Poggio dei Pini, garantendo l'approvvigionamento idrico dei mezzi aerei impegnati nella lotta contro gli incendi boschivi. L'iniziativa giunge in un momento cruciale, visto che il lago della zona attualmente è inutilizzabile a causa di lavori in corso. La Società Cooperativa ha stretto un accordo con il Grusap per installare questa infrastruttura.

Il vascone servirà come punto di approvvigionamento idrico per i mezzi aerei impegnati nelle operazioni antincendio, colmando il vuoto lasciato dall'indisponibilità temporanea del lago.

Sergio Arizio, vicepresidente della cooperativa, ha spiegato l'importanza di questa iniziativa: «Vista l'assenza del lago, svuotato per i lavori di messa in sicurezza, abbiamo concordato una soluzione col Grusap che permetta agli elicotteri di avere un punto di approvvigionamento idrico durante gli incendi».

Il vascone non è solo una soluzione temporanea, ma un sistema ben progettato per affrontare le sfide della stagione estiva. «Potrà essere costantemente alimentato da un idrante, garantendo costanza del servizio in un periodo delicato come l'estate», ha aggiunto Arizio.

Il ritorno del vascone antincendio segna un passo importante verso una maggiore resilienza di Poggio dei Pini di fronte ai rischi di incendi boschivi. (m. p.)

