«Un varco per far respirare gli stagni» 

«Ben venga qualsiasi intervento immediato per salvare i nostri stagni, ma fino a quando gli operai non saranno al lavoro non ci crediamo. Intanto tra poche settimane le temperature saranno molto più alte, e aumenteranno i i rischi delle morie dei pesci». È il coro unanime degli operatori degli stagni dell’Oristanese che commentano la decisione presa due giorni fa dalla Regione per salvare i compendi ittici oggi in agonia a causa dell'assenza del ricambio dell’acqua. Situazione che con l'innalzamento delle temperature potrebbe portare gravi danni all’ambiente e alle casse dei Consorzi.

«Intervento immediato»

La Regione promette una boccata d’ossigeno grazie all’intervento del consorzio di Bonifica al quale la Giunta Todde ha affidato i lavori nei compendi di Corru s'Ittiri, S'Ena Arrubia e Is Benas grazie alla disponibilità di 10 milioni di euro. Durante la riunione tecnica che si è svolta venerdì nella sede dell’assessorato all’Ambiente (presenti l’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta, all’Ambiente Rosanna Laconi, il direttore generale di Agris Giovanni Piras, il presidente del consorzio di Bonifica dell’Oristanese Carlo Corrias, la sindaca di Arborea Manuela Pintus e l’assessora di Terralba Maura Mura) è stata annunciata «l’attuazione di misure urgenti e straordinarie, necessarie per contenere le conseguenze, già gravi, sul sistema lagunare e sulle attività produttive locali», si legge in una nota. Il provvedimento individuato «consiste nell’apertura controllata di un varco nei canali a bocca di mare, con l’obiettivo di ripristinare il ricambio idrico e migliorare l’ossigenazione nelle aree stagnanti. Una misura a basso impatto e ad alta efficacia ambientale, che potrà essere attuata in tempi rapidi», precisano dagli uffici cagliaritani.

«Si tratta di un risultato importante, ottenuto grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti - concludono dall’assessorato regionale - e all’efficace interlocuzione tra istituzioni che ha permesso di analizzare la disponibilità di percorsi sostenibili volti esclusivamente alla tutela del territorio e alla salvaguardia del patrimonio naturale e produttivo».

I pescatori

Da Corru s’Ittiri, compendio di Marceddì, che ormai da tempo è diventato una palude dove si può persino camminare, parla il presidente Antonio Loi: «Noi siamo sempre qui, in attesa di vedere i mezzi al lavoro. Ben venga qualsiasi intervento, anche quello annunciato dalla Regione, ma che si realizzi al più presto: già domani è troppo tardi, non so più come dirlo».

Raffaele Manca è il presidente del compendio Is Benas: «Spero che non sia l'ennesima chiacchiera: a noi servono fatti, azioni immediate e concrete. Attendiamo l'ennesimo intervento promesso. Gli stagni non stanno bene, non c'è più tempo da perdere. Il problema deve essere risolto non solo per noi pescatori, che dobbiamo tutelare giustamente il nostro posto di lavoro, ma per tutti: stiamo parlando di paradisi ambientali».

