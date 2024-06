Un urlo da Neapolis: «La Regione fermi i signori del vento»  

inviato

Guspini. «Sono stata a Saccargia, non potevo mancare qui a casa mia. Sono di Arbus. La Sardegna è sotto attacco. Dobbiamo essere tutti uniti per fermare questa speculazione». Maria Beatrice Onnis ha 74 anni e tanta voglia di combattere per difendere l’Isola presa di mira dalle multinazionali dell’energia. Insieme a tanti altri attivisti (circa seicento persone) ha partecipato al sit-in promosso a poca distanza dal sito archeologico di Neapolis e a qualche chilometro dal parco eolico installato anni fa nelle pianure tra Pabillonis, Guspini e Gonnosfanadiga: una trentina di pale alte 100 metri che hanno cambiato i connotati del paesaggio agricolo senza avere alcun riflesso (positivo) sulle bollette.

Gli attivisti

«L’esperienza ci insegna che non dobbiamo più cadere in questi tranelli, vogliamo essere partecipi delle decisioni che riguardano i nostri territori. La Regione deve fare una legge per fermare questo scempio», dice Laura Cadeddu del comitato “No alle megacentrali”. «Nel Guspinese sono stati presentati tantissimi progetti agrivoltaici di natura industriale – aggiunge l’attivista – si tratta di impianti che se realizzati trasformeranno completamente le aree agricole. C’è un piano per devastare la Sardegna. Abbiamo il dovere di fermarlo in ogni modo. Bisogna promuovere incontri ovunque, in tutta l’Isola per sensibilizzare i cittadini. A questa manifestazione hanno aderito tantissime associazioni e i rappresentanti dei comitati che si stanno battendo per scongiurare questo pericolo. Si sono mobilitati anche i sindaci del territorio».

Appelli alla Regione

Alla manifestazione promossa dalle associazioni “No alle megacentrali”, Ades e Arraju hanno partecipato anche i sindaci di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, San Nicolò Arcidano, Siddi, Terralba e Villacidro. Tutti hanno chiamato in causa la Regione. Mercoledì prossimo verrà presentato il disegno di legge sulle “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”. «Servono decisioni importanti – ha commentato il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti – gli amministratori comunali dei paesi interessati da questi progetti vengono a conoscenza delle cose soltanto all’ultimo momento, nessuno viene nei territori a offrire contropartite». Andrea Floris, primo cittadino di Gonnosfanadiga, ha lanciato un appello all’unità: «Mettiamo da parte tessere di partito e simboli politici. Quanto sta accadendo in Sardegna è gravissimo. Istituzioni, cittadini e comitati devono essere uniti in questa battaglia». Marco Pisanu, sindaco di Siddi, invita tutti gli amministratori a tutelare i propri territori. «Stiamo portando avanti un progetto di sviluppo legato alla valorizzazione delle risorse archeologiche, naturalistiche e ambientali – sottolinea – c’è in ballo un grosso finanziamento che non vogliamo perdere per colpa di questo assalto vergognoso da parte delle multinazionali dell’energia». L’intervento viene interrotto più volte dagli applausi e dal rumore di alcune “matraccas” agitate con vigore da Sergio Cabitza, Nora Concas e Paola Putzolu. Scene che si ripetono anche quando prende il microfono Nanni Concu, arrivato dal Montiferru. Maria Grazia Demontis del Cordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica ha raggiunto Guspini sopportando un viaggio di oltre due ore e 200 chilometri. «Ora più che mai – ha detto – dobbiamo essere uniti».

Due flash mob

Tra un intervento e l’altro c’è anche spazio per due flash mob promossi dagli organizzatori. Un gruppo di attivisti in un collina a poca distanza dal punto in cui si svolge la manifestazione mostra un lungo striscione con la scritta “Ora basta, fermiamo l’invasione”. Dopo qualche minuto Laura Cadeddu invita i presenti ad aprire gli ombrelli neri, che diventano pannelli fotovoltaici immaginari. Poi il microfono passa all’allevatore Battistino Mureddu, che accusa la politica di aver dimenticato il mondo delle campagne e sottolinea l’assenza dei pastori nei comitati. Domenico Salis di Nuoro rilancia la proposta di un referendum popolare e un’attivista di “A Foras” urla slogan contro la Nato. Ma tutti lanciano appelli alla Regione per fermare il vento della speculazione energetica.

