un uri indomabile va sotto e rimonta con il guidonia 

Guidonia 1

Atletico Uri 1

Guidonia Montecelio (4-3-3) : Mastrangelo; Cristini, Giordano (30’ st Sfanò), Piroli, Guerriero (34’ st Stefanelli); Ardizzone, Errico (32’ st Icardi), Spinosa; Tounkara, Calì, Rossi (27’ st Maccari). In panchina Guerrieri, Succi, Buono, Calzone, Musso. Allenatore David D'Antoni.

Atletico Uri (4-4-2) : Cherchi; Ravot (8’ st Jah), Piacente, Fadda (17’ st Rossetti), Dore (8’ st Anedda); Fiorelli (20’ st Basciu), Fedele, Attili; Pisano; Bah (20’ st Melis), De Cenco. In panchina Renna, Piga, Tuveri, Mari. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Lorenzo Garbo di Monza.

Reti : pt 15’ Calì; st 22’ Fedele.

Note : ammoniti Guerriero, Calì, Rossi e Ardizzone (G), Dore (A); spettatori 200 circa. Recupero 1' pt + 4' st.



Guidonia Montecelio. L’Atletico Uri conquista un buon punto oltre Tirreno. Al Comunale di Guidonia Montecelio finisce 1-1 tra i padroni di casa e la compagine sarda che, sotto nel punteggio nel primo tempo, non si è persa d’animo trovando il pari a metà ripresa. Padroni di casa in vantaggio dopo un quarto d’ora con Aimone Calì, 27enne centravanti romano alla sesta rete in stagione (su 12 match), che trova l’incornata vincente sul traversone dalla sinistra di Spinosa. Al 26’ su una respinta della difesa Dore cerca la battuta dalla distanza ma la conclusione è facile preda di Mastrangelo. Al 34’ Tounkara viene innescato da una verticalizzazione ma Cherchi lo ferma. Cinque minuti dopo De Cenco tenta il capolavoro, ma la sua deviazione di tacco su azione d’angolo non trova la porta. Dopo 1’ di recupero si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa Massimiliano Paba prova a rivoluzionare la retroguardia, soprattutto le fasce, con Anedda e Jah per Dore e Ravot. Al 58’ ci prova Fedele ma il suo colpo di testa non impensierisce Mastrangelo. Cinque minuti dopo Rossetti, appena subentrato a capitan Fadda, calcia dalla distanza ma il palo gli dice di no. Un giro di lancette dopo, stavolta è la traversa a negare la rete al padrone di casa Rossi. Il pareggio urese arriva al 67’ con una bella sassata di Fedele. Al 77’ Spinosa chiama Cherchi alla respinta dai 16 metri.



