Un “uovo” speciale a scuola 

Insolito regalo di pasqua per i ragazzi delle scuole di Perdaxius. Quest’anno niente uovo di cioccolato o colomba.

Gli amministratori comunali guidati dal sindaco Gianlugi Loru, hanno deciso puntare sulla tradizione sarda e hanno omaggiato gli aluni della scuola dell’infanzia, primara e secondaria con “Sa pipia cun s'ou, il pane pasquale tipico della Sardegna”.«Questo dono, simbolo di prosperità e fiducia nel futuro per le nuove generazioni, vuole essere un gesto di buon auspicio e vuole tenere viva un'antica tradizione della nostra terra – dicono gli amministratori comunali di Perdaxius – É il nostro modo per esprimere agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale docente e non docente, i nostri più sentiti auguri per una Pasqua di pace e serenità».

