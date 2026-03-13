«Un uovo di Pasqua in regalo a chi non può permetterselo» 

Un uovo di Pasqua “sospeso” per regalare un sorriso ai bambini delle case-famiglia del circondario. È l’idea di Alessio Corona, 46 anni, imprenditore di Serrenti, che con l’avvicinarsi della Pasqua ha deciso di coinvolgere la comunità in un gesto di solidarietà.

Un legame, quello con la beneficenza, che Alessio ha iniziato a coltivare da giovanissimo. «Da che ne ho memoria ho sempre fatto beneficenza – racconta – da ragazzo facevo parte della Telethon. Ho vissuto tanti anni a Milano e ricordo di essere stato coinvolto in un concerto di beneficenza nel 2006, è da lì che è iniziato un po’ questo mio impegno. Cerco semplicemente di fare quello che posso per chi ha bisogno». Ogni anno raccoglie giocatoli di seconda mano, si occupa di ripulirli, sistemarli e, insieme a un gruppo di amici, li consegna ad alcune case-famiglia con cui ha instaurato un rapporto nel tempo.

Quest’anno ha deciso di estendere l’impegno anche al periodo pasquale. «È stato un amico a propormi di acquistare insieme delle uova di Pasqua – racconta Alessio – ma la mia idea di beneficenza non consiste semplicemente nell’acquistare qualcosa da donare, io voglio coinvolgere le persone, estendere alla comunità la possibilità di fare qualcosa di buono». Per Alessio la beneficenza non dovrebbe essere un gesto individuale, ma un’azione collettiva capace di generare un circolo virtuoso. «Se compro i giocattoli e li consegno, è una cosa che faccio solo io. Se invece coinvolgo altre persone, anche loro hanno un’occasione di fare qualcosa di buono e il gesto non resta fine a sé stesso».

L’obiettivo è raccogliere circa sessanta uova di cioccolato entro il 22 marzo, da distribuire ai bambini di alcune case-famiglia del Sud Sardegna e del Cagliaritano. Chi desidera partecipare può acquistare un uovo di Pasqua e portarlo in uno dei punti di raccolta di Serrenti che hanno aderito all’iniziativa: Bar Porcu, Morakot Lampis Gym, L’Angolo della Bontà e Pescheria Furcas, oppure contattare direttamente Alessio.

Dietro l’iniziativa c’è una visione più ampia, legata alla sensibilizzazione e all’esempio. «Cerco di far risvegliare la voglia di fare del bene, più che limitarmi a farlo. È importante dare un buon esempio ai nostri figli e non fingere che non esistano situazioni di fragilità o difficoltà voltandoci dall’altra parte. Il nostro compito è aiutare chi è in difficoltà, ci spetta di diritto – dice – non di dovere, ma di diritto».