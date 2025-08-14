VaiOnline
Buddusò.
15 agosto 2025 alle 00:51

Un uomo sospettato per il delitto 

Ci sarebbe un sospettato per l’omicidio di Marco Pusceddu: la Procura di Sassari e i Carabinieri avrebbero identificato una persona che potrebbe essere responsabile del delitto del 7 agosto. Il condizionale è d’obbligo perché sono in corso delicati, e decisive, attività di riscontro. Gli investigatori che si occupano dell’incursione nella sede di Intervol a Buddusò starebbero lavorando su una ricostruzione dei fatti che parte da alcune vicende avvenute nella zona di provenienza della vittima (Portoscuso, Carbonia). Le indagini dicono che i Carabinieri sono del tutto disinteressati, almeno in questo momento, rispetto a persone o circostanze collegati alla comunità di Buddusò. Sul punto non ci sono dubbi. Chi ha ucciso Marco Pusceddu lo ha fatto partendo dal sud dell’Isola e mettendo in conto la possibilità, quasi la certezza, di essere individuato e arrestato per l’omicidio. Una condotta sfrontata che può essere spiegata solo con un rancore irrazionale nei confronti della vittima. Il responsabile del delitto la sera del 7 agosto non ha pedinato Marco Pusceddu, gli ha dato la caccia cercandolo, sino a trovarlo, nell’edificio di via Nenni a Buddusò. Dagli uffici della Procura di Sassari non trapela nulla, ma le indagini coordinate dal capo dei pm Armando Mammone e dalla magistrata Elisa Succu sarebbero vicine alla soluzione del caso. Non è escluso che la vittima abbia cercato, non riuscendoci, di chiudere una fase della sua vita trasferendosi in Gallura.

Il killer in fuga

I Carabinieri di Sassari, Ozieri e di altri comandi territoriali avrebbero raccolto elementi sintetizzati in una informativa trasmessa ai pm, un atto che potrebbe imprimere una accelerazione alle indagini. La persona che ha ucciso Marco Pusceddu (con quattro colpi di pistola) sa benissimo di avere le ore contate, le possibilità di evitare l’iscrizione nel registro degli indagati e una misura cautelare sono quasi inesistenti. Gli investigatori cercano anche eventuali complici del killer.

