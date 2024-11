Un uomo soccorso e salvato dai carabinieri L’intervento ieri pomeriggio nel Bastione 

La segnalazione di una persona in una posizione pericolosa sulla terrazza del bastione di Saint Remy ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia. Sono stati i militari, dopo una prima opera di soccorso da parte di un giovane, a parlare con un 51enne, tranquillizzandolo e portandolo in salvo. Un’azione tempestiva che ha permesso di affidare l’uomo al personale del 118 che lo ha accompagnato in ospedale al Santissima Trinità per tutti gli accertamenti del caso.

La chiamata è arrivata ieri alle 14,40: un uomo si era sistemato sulla balaustra del bastione. Un giovane è prontamente intervenuto per parlare con lui e prendere tempo, consentendo così ai militari di raggiungere la terrazza. Sono stati momenti di grande apprensione. La professionalità dei carabinieri del nucleo radiomobile è stata fondamentale nel portare a termine, in modo positivo, le operazioni di soccorso: il 51enne è stato fermato e tranquillizzato, per poi essere affidato alle cure del personale del 118. (m. v.)

