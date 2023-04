Un uomo è scomparso, ricerche nella notte 

Allarme e apprensione a Gonnosfanadiga dove un quarantaseienne ieri non ha fatto rientro a casa. era uscito di casa all’ora di pranzo e ha imboccato la strada per il parco di Perd'e'Pibera. Si chiama Luigi Tomasi l'uomo di cui ieri non si hanno più notizie dalle 15 del pomeriggio quando un familiare, preoccupato per in mancato ritorno a casa alla solita ora, ha dato l'allarme.

Le ricerche sono andate avanti dal pomeriggio sino a tutta la notte. In campo i barracelli, i volontari del gruppo di soccorso alpino e speleologico della Sardegna che ha inviato ben dieci tecnici sul posto, i vigili del fuoco di Sanluri e dai carabinieri. Sul posto anche unità speciali nella ricerca delle persone scomparse che hanno utilizzato i cani addestrati e anche apparati tecnologici come i droni.

Con il sopraggiungere della sera i compaesani e i familiari dello scomparso speravano in una buona notizia ma intorno a mezzanotte ancora nessuna notizia dell'uomo. La zona in cui si è concentrata la ricerca è quella di Genna Maiori, una collina che sorge sopra l'ovile di famiglia dove Luigi Tomasi è solito andare durante le sue giornate di lavoro per pascolare le capre. C’è preoccupazione anche per le condizioni di salute dell’uomo. le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. (jo. ce.)

