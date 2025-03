«Un uomo colto e carismatico» 

Metà anni ‘80, clinica medica. C’è un professore piccolo di statura circondato da altri medici che lo ascoltano senza perdere una sillaba. Sta comunicando ai sui allievi di aver scoperto, analizzando una serie di dati epidemiologici che aveva raccolto, che alcune categorie di malati - omosessuali e tossicodipendenti – avevano il sarcoma di kaposi. «Ci sarà una pandemia», predisse. Qualche tempo dopo all’Istituto Pasteur di Parigi il virologo francese Luc Montagnier parlò per la prima volta dell’Aids.

«Lui lo aveva capito prima», racconta Adriana Vacca, ematologa, presidente regionale dell’Admo, una delle tante allieve che da ieri piangono Licinio Contu.

Un pioniere

«Era una persona straordinaria», ricorda, «un solidissimo punto di riferimento, una vera guida. Ha fondato il primo centro trapianti in Sardegna, il registro dei donatori di midollo osseo, ha costituito la prima associazione di donatori di midollo osseo in Italia nel 1987. Era un uomo di cultura straordinaria, con capacità intuitive incredibili che derivavano dalle sue ricerche scientifiche e dalla sua curiosità. Fece il primo trapianto dando speranze ai malati in un momento storico in cui tante persone talassemiche morivano in età infantile. Trovò la soluzione per il trapianto da donatore familiare e da non correlato, presentò un progetto, lo fece autorizzare dopo aver dimostrato che funzionava. Tanti talassemici sono guariti da questa patologia, prima non c’erano altre speranze. È stato un pioniere», aggiunge Vacca.

«Era molto severo ma carismatico, ci incantava, ci stimolava sempre a crescere, ci apriva mondi di cui non sospettavamo nemmeno l’esistenza. Senza quell’atteggiamento non ci sarebbe stato il primo trapianto di midollo e quel ventottenne a cui avevano dato poche speranze non sarebbe ancora vivo e non avrebbe avuto tre figli».

Adriana Vacca, come tanti dei suoi allievi, non ha mai perso i contatti con il suo maestro, nemmeno negli ultimi anni. «Sino all’ultimo, anche se stava poco bene, ha mantenuto la sua curiosità, la sua propensione a guardare avanti», sottolinea. «Continuava a chiederci dei risultati del nostro lavoro, delle nuove diagnostiche. Noi abbiamo imparato tutto da lui, per me è stato come un padre».

I talassemici

Commosso il ricordo di Graziella Secci, presidente di ThalassAzione, una delle principali associazioni di talassemici: «È stato un pilastro della ricerca genetica e ematologica, la sua dedizione alla scienza ha lasciato un segno indelebile», evidenzia. «Grazie a suo impegno è stato fatto il primo trapianto di midollo in Sardegna, c’è stato un importante potenziamento della ricerca sulle malattie ereditarie, ha salvato tanti pazienti e ha migliorato la vita di tanti altri altri. Come associazione esprimiamo con sincera commozione le più sentite condoglianze ai familiari. Il suo è un lascito importante».

Grazie a lui e ai suoi successori la Sardegna è ai vertici in Italia per donazioni di midollo osseo e ha un registro con 33.000 donatori (dati Ares 2022): il 42% ha donato per pazienti sardi, il 34% per altre regioni, il 24% per pazienti esteri di 17 nazionalità.

Lui, se proprio doveva, si definiva un medico che ha cercato di fare il suo dovere.

RIPRODUZIONE RISERVATA