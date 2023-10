«Un uomo che pensa si espone: non striscia» 

«Non sta mai fermo, Lussu. Non sta mai nascosto: ha il vizio di esporsi perché questo è il compito di un uomo che pensa, esporsi, e non strisciare, proteggersi, darsi alla prudenza». Lo scrive Roberto Saviano nella prefazione per la riedizione di Laterza de “Il cavaliere dei Rossomori” di Giuseppe Fiori ora in libreria (Einaudi lo pubblicò per la prima volta nel 1985). La vita di Emilio Lussu, hombre vertical, in un volume sul tragitto di un uomo del Novecento che si è confrontato con le vicende che hanno tragicamente segnato il secolo breve: le due guerre mondiali e il nazifascismo. Ancora Saviano: «Fiori ha l’istinto della fiaba quando racconta storie biografiche ma al contempo – ed è qui il suo valore raro – pratica un rigore da filologo, non vuole che nulla di ciò che scrive sia scarsamente documentato e al tempo stesso non permette che nulla di ciò che scrive possa annoiare». C’è la straordinaria figura di Emilio Lussu in questo libro, ma c’è anche l’impronta del suo autore, scrittore e giornalista di razza di cui quest’anno ricorre il ventennale della morte (a Roma il 17 aprile del 2003) e il centenario della nascita (il 27 gennaio del 1923 a Silanus con radici familiari a Cuglieri). Un lungo cursus honorum, quello di Fiori, nel giornalismo dagli esordi con L’Unione Sarda (inviato, notista politico e critico cinematografico) sino alla Rai (inviato di Tv7, vice direttore e editorialista del Tg2), alla direzione di Paese Sera. Poi, secondo una traiettoria sempre coerente, si dedica anima e corpo alla politica negli anni a Palazzo Madama sui banchi della Sinistra Indipendente per tre legislature.

Biografo e testiomone

Tutto questo accanto alla scrittura e all’impegno riversato sui libri. Pensieri, riflessioni, ricerche che rappresentano un’eredità di grande valore. Ecco “Sonetaula”, “Baroni in laguna”, “La società del malessere”, le biografie (oltre a Lussu, Antonio Gramsci, Ernesto Rossi, Enrico Berlinguer, l’anarchico Michele Schirru), “Casa Rosselli”, “Il venditore” sull’ascesa di Silvio Berlusconi, “Uomini ex”. Jacopo Onnis, che è stato redattore al Tgr Sardegna, gli ha dedicato dieci anni fa il volume "Il coraggio della verità” in cui trenta protagonisti dell'informazione, della cultura, dello spettacolo, della politica, ricordano l’esperienza umana e professionale di un grande testimone del Novecento. «Dalle interviste», spiega Onnis, «emerge il ritratto di una personalità ricchissima e complessa. Ma c'è un filo che lega il tutto, un Dna mai rinnegato. Cronista di razza: queste le sue radici. E quando nel 1992 decide di non ricandidarsi al Senato scrive una lettera al segretario del Pds Achille Occhetto ringraziando il partito per avergli offerto il privilegio di fare l'inviato speciale dentro le istituzioni». Nella tv pubblica è una presenza autorevole. Nel Tg2 della domenica, alle 13, inaugura gli editoriali in diretta.

Il rapporto con l’Isola

«Da sardo», conclude Jacopo Onnis, «Fiori era convinto che i sardi avrebbero potuto raggiungere il loro riscatto solo se capaci di individuare i propri errori e le proprie debolezze. I suoi valori sono gli stessi dei protagonisti delle sue biografie. Lo guidava una fortissima intransigenza morale: non avrebbe mai svenduto la sua libertà. Non è ancora ricordato quanto merita. Spesso straniero in patria. Cercava un'altra Italia, un'Italia civile e democratica». Inviato a Berlino per L’Unione Sarda nell’agosto del 1961, Giuseppe Fiori è dentro la storia: «Ho visto stendere i reticolati che sbarrano la strada alla libertà». Ora ha una nuova vita una sua creatura, il libro dedicato a Emilio Lussu, il suo cavaliere, «balente in giacca e cravatta che», scrive ancora Roberto Saviano, «ha preso la vita da un lato e dall’altro, se l’è rigirata fra le mani, l’ha messa a disposizione, in larghissima parte; l’ha moltiplicata, perché una non gli bastava. L’ha presa in giro, sempre con grandissima serietà».

