VaiOnline
Mandas.
27 giugno 2026 alle 00:12

Un unico club da due storiche società Si unisce una storia lunga un secolo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sporting Mandas e Us Mandas si fondono e danno vita a una realtà sportiva che raccoglie l’eredità di una tradizione secolare. Soddisfatto Antonello Atzori, presidente onorario della nuova società: «Un grazie a chi ha lavorato per questo risultato, salvaguardando una storia importante». Lo Sporting è nato nel 2011 ed è reduce dalla Seconda categoria; l’Us Mandas è stata fondata nel 1931 ed è affiliata alla Figc dal 1954. Tra i protagonisti gli allenatori Gabriele Coraddu, Paolo Busanca e tanti giocatori che hanno vestito la maglia bianco-nera. Negli anni ’80, presidenza Emilio Pisano, arrivò la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti.

Il progetto sarà guidato dal presidente Gian Franco Gessa affiancato dal vice Cristian Massidda, dal cassiere Costantino Spano, dal ds Adriano Schirru, dal mister Davide Puddu e dal vice Marco Pilia. Presidenti onorari Antonello Atzori e Roberto Pisano. Si riparte dai colori storici e dallo stadio Renato Raccis, dedicato al centravanti mandarese di Milan e Livorno. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Inizio d’estate con eventi estremi «Sono gli effetti del grande caldo»

Il meteorologo dell’Aeronautica: temperature alte anche nei prossimi giorni 
Alessandra Carta
Il caso.

Businco, acqua e ventilatori per superare l’emergenza Poi il climatizzatore si riavvia

L’Arnas aveva già previsto gli acquisti In serata l’annuncio: «Impianto operativo» 
Enrico Fresu
Sant’Antonio di Gallura e Calangianus contestano i progetti: «Incompatibili con la vocazione del territorio»

Torri eoliche e batterie, la rivolta del nord

Domani mattina nelle campagne di Ittiri la manifestazione promossa dai Comitati 
Andrea Busia Caterina Fiori
Il mondo antico

Rivive la transumanza, rito degli avi

Coldiretti: «È una grande opportunità di valorizzazione delle zone interne» 
Gianfranco Locci
L’esame di maturità

«Io e mia figlia diplomate assieme: che emozione»

Maria Assunta Atzeri e Alessandra Corona hanno chiuso gli studi all’istituto Agrario lo stesso giorno 
Andrea Manunza
Camera

Preferenze, parte il conto alla rovescia

Nove giorni per trovare l’accordo: Meloni in pressing, gli alleati frenano 
Strage di Viareggio

Moretti entra in cella: «Rispetto lo Stato»

L’ex numero uno delle Ferrovie si è presentato nel carcere di Orvieto 