Un unico club da due storiche società Si unisce una storia lunga un secolo 

Sporting Mandas e Us Mandas si fondono e danno vita a una realtà sportiva che raccoglie l’eredità di una tradizione secolare. Soddisfatto Antonello Atzori, presidente onorario della nuova società: «Un grazie a chi ha lavorato per questo risultato, salvaguardando una storia importante». Lo Sporting è nato nel 2011 ed è reduce dalla Seconda categoria; l’Us Mandas è stata fondata nel 1931 ed è affiliata alla Figc dal 1954. Tra i protagonisti gli allenatori Gabriele Coraddu, Paolo Busanca e tanti giocatori che hanno vestito la maglia bianco-nera. Negli anni ’80, presidenza Emilio Pisano, arrivò la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti.

Il progetto sarà guidato dal presidente Gian Franco Gessa affiancato dal vice Cristian Massidda, dal cassiere Costantino Spano, dal ds Adriano Schirru, dal mister Davide Puddu e dal vice Marco Pilia. Presidenti onorari Antonello Atzori e Roberto Pisano. Si riparte dai colori storici e dallo stadio Renato Raccis, dedicato al centravanti mandarese di Milan e Livorno. (sev. sir.)

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