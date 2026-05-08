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09 maggio 2026 alle 00:47

Un ultimo canto per Giovanni Pinna voce di Castelsardo 

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Con la scomparsa di Giovanni Pinna la Sardegna perde una delle figure più autorevoli e riconoscibili della propria tradizione musicale sacra. Storico cantore di Castelsardo, Pinna, vicesindaco e assessore, è stato per decenni una delle voci simbolo del canto polifonico a cuncordu, espressione identitaria che nel borgo dell’Anglona continua a vivere attraverso il ruolo delle confraternite religiose e una trasmissione orale rimasta intatta nei secoli.

Voce

Interprete di rara intensità, Giovanni Pinna (77 anni) ha incarnato una tradizione capace di attraversare il tempo conservando una forza espressiva profondamente legata alla spiritualità popolare della Sardegna. La sua voce, solenne e vibrante, era diventata negli anni un riferimento imprescindibile del Cuncordu di Castelsardo, formazione che custodisce un patrimonio musicale considerato tra i più importanti del Mediterraneo dal punto di vista storico ed etnomusicologico. Per lungo tempo Pinna ha fatto parte della Confraternita di Santa Croce, cuore della Settimana Santa castellanese e luogo simbolico in cui il canto sacro continua a essere tramandato secondo modalità antiche. In quel contesto il cuncordu non è mai stato soltanto una pratica musicale, ma una forma di memoria collettiva, un rito capace di tenere insieme fede, identità e appartenenza.

Collaborazioni
La sua attività artistica ha inoltre contribuito a far conoscere la tradizione musicale sarda ben oltre i confini dell’isola. Numerosi musicisti, da Enzo Favata a Paolo Angeli, fino a Paolo Fresu , hanno condiviso con lui concerti, collaborazioni e progetti discografici che hanno intrecciato tradizione e ricerca contemporanea. Con il Cuncordu di Castelsardo Giovanni Pinna ha preso parte a tournée internazionali e a produzioni discografiche che hanno contribuito a diffondere nel mondo il fascino del canto sacro isolano. Album come “Boghes and Voices”, “Voyage en Sardaigne” e “Made in Sardinia” hanno rappresentato una testimonianza preziosa della capacità di quella tradizione di dialogare con pubblici e culture differenti.

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