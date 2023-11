Un ulivo per Najibe, «anima sensibile» 

Un ulivo, simbolo di pace e di forza. «Proprio com’era la nostra Najibe, una figlia adorabile», ripetono Omar Zaher e Merita Agus che ieri - insieme ad amici e vicini di casa - hanno ricordato la figlia scomparsa ad appena 19 anni, una giovane vita spezzata insieme a quelle di altri tre giovanissimi all’alba dello scorso 10 settembre nell’incidente di viale Marconi.

I genitori

Un incontro nel quartiere di Is Corrias, dove la famiglia Zaher vive, e dove da ieri c’è un ulivo con tanto di targa dedicata alla giovane ragazza, proprio davanti alla casa di via Barbagia dove abitava. «Era una figlia splendida, di una purezza unica, e non lo dico perché sono di parte», la ricorda mamma Merita. «Era speciale davvero, molto altruista e sensibile», racconta ricordando un episodio che risale a poco prima della scomparsa. «Al supermercato ha incontrato una donna che non aveva i soldi per comprare delle caramelle ai figli, e Najibe ha insistito per pagare lei. Lo abbiamo saputo dopo la sua morte, ce lo ha fatto sapere questa signora perché ha riconosciuto nostra figlia dalle foto». Buona, solare e bella, come nella foto stampata nelle magliette indossate dai genitori e dagli amici, con sotto la scritta “Sorridete, sono sempre con voi”. «Cerchiamo di farlo il più possibile perché sappiamo che lei non ci vorrebbe vedere tristi», dicono marito e moglie, «ci sono alti e bassi, momenti di sconforto e altri in cui la ricordiamo con un sorriso. Non è semplice stare senza di lei».

Gli amici

E c’erano anche gli amici di sempre. Come Gabriel Pili, che la conosceva dalla quarta elementare: «Siamo cresciuti insieme e mai un litigio. Con Naji regnava sempre la felicità», dice. «Un’amica speciale», la descrive Valentina Atzeni, «per me era una sorellina, mi manca non potermi confidare con lei ogni giorno», aggiunge commossa Monica Puddu.

Presto ci saranno anche una serie di iniziative di beneficenza in ricordo della ragazza. «Faremo tutto il possibile per aiutare i bambini della Palestina, siamo già in contatto con diverse associazioni. E, nel nostro piccolo, cercheremo di aiutare anche sardi che hanno bisogno, persone meno fortunate di noi», annuncia papà Omar. «Tutto in ricordo di nostra figlia».

Il quartiere

Ulivo e targa sono il dono del quartiere alla famiglia della 19enne. «Una sensibilità e una generosità che ci stanno aiutando tanto, ringrazio il rione e chi in qualche modo ci fa sentire la sua vicinanza con amore», dice Omar Zaher. «Questo giardino sarà dedicato a lei, per ora simbolicamente, ma vorrei chiedere al Comune di poterlo adottare per curarlo e renderlo più bello, con altre piante e dei fiori».

