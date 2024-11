«Un ulivo per fermare il Tyrrhenian link a Selargius». È lo slogan dell’iniziativa simbolica organizzata ieri da un gruppo di attivisti contrari al progetto di Terna, che puntano sugli studenti per continuare la lotta contro la speculazione energetica in città e nell’Isola.

Una manifestazione pacifica in centro - in piazza Su Mercadeddu - per sensibilizzare cittadini e autorità politiche sull’impatto negativo del doppio cavo che unirà la Sardegna e la Sicilia, il contestato progetto che a Selargius porterà altre due stazioni elettriche nel cuore dell’agro.

Oltre a Rita Corda e altri attivisti, era presente anche una rappresentanza della Confederazione sindacale sarda che ha portato gli ulivi da distribuire. Iniziativa che - spiegano - «proseguirà nei prossimi giorni con il coinvolgimento delle scuole che avranno modo di confrontarsi col tema della transizione energetica, e alle quali verranno consegnati degli ulivi che gli alunni pianteranno nei giardini scolastici». Gli ulivi - aggiunge Alessio Marongiu del comitato No Tyrrhenian link - «sono simbolo di pace e amore per la nostra terra. Ma soprattutto di speranza, quella del cambiamento che chiediamo al mondo della politica».

L’appello

Poi l’appello al sindaco Gigi Concu: «Realizzare nel centro di Selargius un bosco urbano di ulivi in contrapposizione all'opera offerta da Terna al Comune in cambio della devastazione dell’agro». L’obiettivo - hanno ribadito tutti - è organizzare una grande festa degli alberi al presidio “La rivolta degli ulivi” nato in un terreno sotto esproprio. (f.l.)

