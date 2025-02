Un ufficio per salvare chi ha debiti 

«Io mi sono salvato, ora voglio aiutare gli altri». Una missione per Gianluca Angius, 50 anni, di Quartucciu, referente regionale dell’associazione Liberi dal debito che a livello nazionale si occupa di divulgare la legge 3 del 2012, la cosiddetta Salva-suicidi, e aiutare chi è in difficoltà. È in prima linea dopo aver vissuto sulla propria pelle il dramma del sovraindebitamento. Sarà lui a occuparsi delle consulenze gratuite allo sportello - il primo in Sardegna - che apre a Quartu grazie alla collaborazione con l’assessorato Politiche sociali del Comune, che ha da subito sposato l’iniziativa.

La storia personale

Quella di Angius è una storia a lieto fine, di rinascita dopo un periodo buio. Tutto è legato alla ditta di famiglia ereditata dal padre con i fratelli, un’officina trasformata poi in un salone d’auto. Un’atività messa a dura prova dalla crisi economica del 2008: poche vendite e incassi al minimo, mentre i costi di gestione hanno fatto lievitare un debito di oltre 450mila euro, sino al fallimento. Ad aiutarlo è stata l’associazione Liberi dal debito: l’iter è iniziato a febbraio 2021, poco più di un anno dopo la sentenza del tribunale di Cagliari che lo ha salvato, spalmando il debito in un arco temporale definito dalla legge in base a quello che riesce a pagare. «Da allora sono rinato», dice Angius ricordando i dieci anni da incubo alla ricerca di una soluzione. Ora è dipendente in un’azienda e consulente - senza compensi - a disposizione di chi è strozzato dai debiti.

Il primo nell’Isola

Quartu - dopo il sì al protocollo d’intesa con l’associazione - ospiterà il primo sportello Liberi dal debito nell’Isola. L’ufficio in via Cilea ospita consulenze su appuntamento per verificare se esistono le condizioni per accedere alle procedure previste nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. «Avrà due risvolti: garantirà la consulenza ai cittadini e una funzione preventiva sull'impatto che il sovraindebitamento ha nella vita delle persone», assicura l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni. Al suo fianco la capogruppo di Rinascita Valeria Piras, fra le promotrici dell’iniziativa: «Questo servizio è dedicato ai liberi professionisti che dall’oggi al domani si sono ritrovati in una situazione inaspettata. Siamo felici di offrire questa possibilità, una luce in fondo al tunnel, che consente al Comune di dare un aiuto tangibile». Con loro la dirigente Lorena Cordeddu e la presidente della commissione Politiche sociali e psicoterapeuta Marina Del Zompo.

Legge poco conosciuta

Presenti ieri i referenti nazionali dell’associazione Liberi dal debito, Jimmy Greselin e Gianmario Bertollo: «La numero 3 del 2012 è una legge di civiltà, purtroppo poco conosciuta». Poi il riferimento alla piaga sociale del sovraindebitamento «che riguarda 8 milioni di italiani, di fatto 5 milioni di famiglie a rischio di usura». C’è però un dato positivo: 311 sentenze di stralcio del debito che hanno ridato speranza ad altrettante persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA