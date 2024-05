Un turno di stop per Gaetano e Augello 

Cagliari-Lecce regala una buona mole di lavoro al Giudice sportivo. Che squalifica per un turno i rossoblù Gaetano e Augello e il giallorosso Piccoli (tutti per una giornata) e ferma, sempre per un turno, anche il collaboratore tecnico di Ranieri (arrivato, a sua volta, alla seconda ammonizione stagionale) Pascale, espulso al 44' del primo tempo «per avere contestato platealmente una decisione arbitrale (l'espulsione di Gaetano dopo la chiamata del Var)». Come non bastasse, il Cagliari ha ricevuto una multa di 10.000 euro «a titolo di responsabilità oggettiva, per avere i propri raccattapalle, dal 40' del primo tempo fino al termine della gara, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco». Gli altri squalificati, tutti per un turno, sono Barrenechea (Frosinone), Folorunsho (Verona) e Weah (Juventus).

Campo

A San Siro contro il Milan, quindi, sabato il Cagliari dovrà rinunciare ad Augello e Gaetano. Sulla trequarti, Ranieri osserva con attenzione le condizioni di Viola e Mancosu. I due anche ieri hanno svolto un buon personalizzato e si spera di poterli riportare tra i convocati per la trasferta con il Diavolo. Attenzione, come sempre, a Mina, che convive con i soliti problemi muscolari. Sempre out, infine, Jankto. (al.m.)

