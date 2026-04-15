«Un tunnel sotto l’alveo del Flumendosa» 

Un nuovo ponte tra Villaputzu e Muravera oppure, ipotesi suggestiva illustrata direttamente dal sindaco Sandro Porcu, un tunnel sotto il fiume, una sorta di «attraversamento in sotterraneo sotto l’alveo del Flumendosa». La proposta è stata messa nera su bianco dal Comune di Villaputzu in quello che è uno dei primi step verso la realizzazione da parte della Regione di una nuova struttura che colleghi, appunto, i paesi del Sarrabus. Nel documento denominato “Quadro esigenziale” vengono prese in considerazione quattro alternative. La prima è la semplice ristrutturazione del vecchio ponte (tuttora in corso) con la realizzazione di un nuovo svincolo sulla 125 in prossimità del centro abitato di Villaputzu. La seconda, la costruzione di un nuovo ponte al posto di quello vecchio. La fattibilità, in questo caso, è però, subordinata, viene riportato nel documento, «agli esiti di verifica di interesse culturale del manufatto esistente». La terza prevede un nuovo ponte nei pressi dell’attuale, «con la conservazione e rifunzionalizzazione del ponte storico a usi compatibili, ad esempio per la mobilità lenta».

Le esigenze

Nella quarta e ultima c’è proprio il tunnel sotterraneo (o «galleria artificiale, o altra tipologia di opera interrata»). Anche qui il vecchio ponte resterebbe per le bici o come punto di attrazione storico e turistico. «Dal mio punto di vista», ha detto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, «questa sarebbe la soluzione migliore, per quanto possa sembrare particolarmente suggestiva. Capisco che a qualcuno possa far sorridere, io direi di valutarla con attenzione».Sarà la Regione attraverso l’Ois (Opere e infrastrutture della Sardegna) a valutare poi l’alternativa migliore (per lo studio di fattibilità è già stato stanziato un milione di euro).

Criteri da valutare

La scelta dovrà basarsi su una serie di criteri. Tra questi la compatibilità ambientale e paesaggistica, i tempi di realizzazione e l’impatto sulla mobilità durante il cantiere. Nel quadro esigenziale del Comune di Villaputzu (che sarà fatto proprio dalla Regione) viene chiesto di prendere in considerazione, in ogni caso, la realizzazione di un nuovo svincolo sulla 125 Var.I prossimi passi prevedono la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo alla progettazione (Dip) dell’alternativa prescelta. Tempi lunghi, ma l’iter è partito. Nel frattempo c’è da mantenere alta l’attenzione sul cantiere del vecchio ponte. La Città Metropolitana, dopo aver estromesso la ditta siciliana “per gravi inadempienze” proporrà alla seconda in graduatoria di subentrare. La risposta è attesa per i primi di maggio.

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