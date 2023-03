Un tulipano per la ricerca contro il cancro 

Appuntamento da non perdere per gli amanti della natura e della solidarietà, da domenica, con il Giardino di Lu che riapre a Pimentel. Un luogo speciale che lega da anni il suo nome all’impegno e al sostegno per la ricerca sul tumore ovarico. Nel nome di Luena, giovane strappata alla vita al’età di 37 anni, a cui la madre Maria Fois Maglione ha intitolato il progetto, e il luogo, del tutto speciale e che quest’anno vivrà sulla straordinaria fioritura di 200 mila tulipani, a disposizione dei visitatori che li potranno acquistare con un gesto di grande solidarietà (il ricavato verrà devoluto per la ricerca).

Il via domenica: il Giardino di Lu è pronto ad accogliere anche quest’anno i visitatori che vorranno ammirare, fotografare e raccogliere tulipani di tutti i colori, da portare in dono o tenere per sé. Fiori simbolo di speranza per le donne in lotta contro il tumore ovarico.

Il programma della giornata inaugurale, domenica dalle 9.30 sarà aperto dai saluti del sindaco di Pimentel Damiano Aresu. Interverranno di monsignor Giuseppe Andrea Salvatore Baturi: segretario generale della Conferenza episcopale italiana, e monsignor Marcello Contu in rappresentanza della Consulta diocesana per la Pastorale della Salute. (i. pil.)

