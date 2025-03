«Un tulipano per aiutare la ricerca» 

È stato aperto il Giardino di Lu, il campo di tulipani di Pimentel nato per contribuire, grazie alla raccolta dei fiori, alla ricerca contro il tumore ovarico. «Insieme alle volontarie abbiamo piantato più di 200 mila bulbi di tulipano. Quest’anno abbiamo atteso per via dei fiori dell’area rosa, quella dedicata alle donne, che hanno fiorito più tardi» dichiara Maria Fois Maglione, presidente dell’associazione.

All’interno del terreno situato in località Is Bagantinus si stanno svolgendo diversi lavori di ammodernamento, come la nuova opera d’arte realizzata sempre da Manu Invisible, che i visitatori possono ammirare all’ingresso del campo.

Fois e le volontarie, oltre all’apertura del Giardino, stanno lavorando a diversi progetti che hanno in programma di portare a termine entro l’anno come l’Orto Terapeutico, uno spazio dedicato alle malate oncologiche che stanno affrontando la depressione legata alla malattia, e le giornate di screening da svolgere dentro il Giardino nel fine settimana. (y. m.)

