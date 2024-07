Un tuffo nel turismo: la città invasa per “MarMeeting” 

"MarMeeting" saluta Iglesias dopo una settimana di sport vissuta intensamente, grazie al successo di una manifestazione che richiamato in città tantissimi visitatori, con importanti ricadute sulle attività ricettive e su quelle che si occupano di servizi turistici e di ristorazione.Un bilancio assolutamente positivo secondo le associazioni di categoria, alla luce dei dati che hanno certificato un inizio di stagione estiva col botto.

Il bilancio

«Come Consorzio Turistico per l'Iglesiente - spiega il presidente Attilio Casti - abbiamo operato in sinergia con gli organizzatori di "MarMeeting" e con l’amministrazione comunale, occupandoci dei diversi aspetti che hanno ruotato attorno alla manifestazione, dalla logistica all'accoglienza degli atleti e dello staff, fino al servizio nella zona del campo gara.Oltre sessanta persone impegnate nella rassegna di "MarMeeting" hanno trovato ospitalità in alberghi, bed & breakfast e affittacamere, ed anche la ristorazione ha lavorato benissimo. Grazie anche ad iniziative pensate ad hoc, come l'adozione di un voucher spendibile dagli atleti e dai loro accompagnatori nelle attività di ristorazione in città». Valutazioni condivise anche da Monica Daga, proprietaria di due affittacamere, "La Scala del sale" e "NonnAdele": «Abbiamo registrato il tutto esaurito in entrambe le strutture, ospitando atleti sia italiani che europei, provenienti da nazioni come Spagna e Ucraina, oltre a tutto lo staff collegato all'organizzazione e a tante persone arrivate in città per seguire i tuffi».

Il campo di gara

Tutto esaurito anche per quanto riguarda l'affitto delle imbarcazioni e i ticket per raggiungere in barca il campo di gara. «Oltre cinquecento persone, a bordo di imbarcazioni di tutti i tipi, compresi i pedalò e le piccole canoe, hanno seguito i tuffi dal mare - racconta Matteo Galzerino, titolare dello stabilimento Warung Beach Club di Masua- e tutti gli operatori del territorio hanno registrato l'over booking per quanto riguarda l'affitto delle imbarcazioni.Per noi dello stabilimento i risultati sono stati straordinari e siamo felici di aver potuto collaborare con gli organizzatori, dando supporto per gli spostamenti, per la vigilanza sanitaria e per la sicurezza della zona di gara».

Il futuro

Dopo numeri del genere, si inizia già a pensare di dare continuità all'iniziativa, cercando di replicare e mettere a sistema il risultato ottenuto quest'anno.«Un successo che ci riempie di orgoglio - ha messo in evidenza Vito Spiga, assessore allo sport del Comune di Iglesias - si tratta per noi della prima edizione di una manifestazione internazionale di altissimo livello che ha rappresentato una vetrina di prestigio per tutto il territorio, e crediamo che i risultati ottenuti siano persino superiori alle migliori aspettative.Quello con "MarMeeting" sarà solo un arrivederci, e siamo già al lavoro per mettere in cantiere l'edizione del prossimo anno, insieme agli organizzatori e a tutti gli operatori presenti in città».

