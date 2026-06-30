Un tuffo in piscina il prossimo autunno 

Piscina comunale, il traguardo adesso è davvero a due passi. Al punto che il Comune di Carbonia rompe gli indugi: «Riapre in autunno». Smuove a tanto ottimismo gli amministratori municipali la somma di una serie di fattori che si stanno verificando in questi giorni. Fanno da contraltare ai quattro anni di pazienza che gli utenti sopportano, da quando cioè l'impianto (sorto una trentina di anni fa) ha chiuso perché i gestori eccepivano costi energetici insostenibili e anche perché, effettivamente, la struttura aveva carenze non trascurabili.

L’intervento

Invece di mettere in atto interventi tampone che avrebbero forse fatto riaprire l'impianto in anticipo ma non avrebbero eliminato i problemi, sono stati invece usati un milione e 300 mila euro per compiere lavori di sistemazione e potenziamento fra i più disparati: il “cappotto” termico esterno, il solaio, i bagni, parti strutturali interne, gli impianti elettrici, il fotovoltaico, l'efficientamento energetico con sistemi innovativi. Questi lavori sono finiti. E hanno dato esito positivo le prove di riempimento della vasca. Dinanzi a questo scenario il Comune ha deciso di rilanciare: «Abbiamo ulteriori 360 mila euro - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - per arredi nuovi e di qualità, al posto di quelli ormai datati, e quindi per completare l'intervento».

Il futuro

Ma, parallelamente, l'amministrazione ha seguito un'altra pista, altrettanto importante: cercare i futuri gestori: «Tramite consultazioni preliminari di mercato - spiega l’assessora allo Sport e al Patrimonio Giorgia Meli - si sono fatte avanti cinque imprese, poi in una seconda fase sono diventate quattro, tutte mosse da intenti importanti e dotate di caratteristiche necessarie per gestire un impianto rigenerato di questo tipo». È dalla somma di queste considerazioni che gli assessori sono giunti alla conclusione: «In autunno la piscina riapre». Gli utenti, sia i nuotatori agonisti che chiunque desiderasse farsi una nuotata per diletto, sport preferito o a scopo terapeutico, sono stati costretti a recarsi negli impianti vicini di Iglesias e di Portoscuso, se non addirittura del cagliaritano.

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