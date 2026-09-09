Un tuffo dove l’acqua è più blu Perché anche Karima ha un sogno  

Attesa stasera al Parco di Molentargius per il “Quartu Cultura Festival”, Karima vorrebbe tanto realizzare un sogno: «Un bagno nello splendido mare della Sardegna: ci sono sempre venuta per lavoro, “toccata e fuga”, ma a questo giro vorrei fare un tuffo».

«Il sogno»

E, poi, c’è quello di cantare insieme a Stevie Wonder. Anche se, aprendo i concerti italiani di Whitney Houston nel 2010, due anni prima della scomparsa della grande artista americana, Karima ne ha già realizzato uno enorme. «All’epoca pensai: “Dopo questo posso smettere di lavorare”», racconta la cantante lanciata nel 2006 da “Amici di Maria De Filippi”. «È la mia musa ispiratrice, “Greatest love of all” è il mio cavallo di battaglia, l’ho cantato ai provini di “Bravo bravissimo” e “Amici”. Ma la cosa straordinaria», aggiunge Karima, nata Karima Ammar Mouhouba a Livorno nel 1985, «è che a fine serata Whitney è venuta a ringraziarmi: per gli americani l’artista che apre il concerto è una scelta importante».

Lo spettacolo

Whitney ci aveva visto lungo. A Quartu Sant’Elena Karima è stata chiamata per chiudere la seconda edizione della rassegna promossa dalla Fondazione Quartu Cultura con uno spettacolo speciale, nel quale, a partire dalle 21, duetterà con il pianista jazz Dado Moroni. «Siamo tornati a collaborare a distanza di 10 anni dalla prima volta per caso, dopo un incontro fortuito in treno», svela la cantante, che nello spettacolo di oggi attraverserà alcune delle pagine più importanti della musica del Novecento, spaziando da George Gershwin e Burt Bacharach a Ella Fitzgerald e Whitney Houston.

«Rispetto ad altri tipi di concerto, questo vuole essere un racconto che parte dalle radici della musica e dal blues e dai canti gospel e spritual, con influenze americane ma anche italiane, per giungere fino ai nostri giorni», spiega Karima: «Carlo Alberto Rossi, italiano, ha scritto la canzone “Without You”, interpretata da Tom Jones e conosciuta nella versione italiana “Non c'è che lei”. A dimostrazione che la musica non ha confini, è un linguaggio universale».

“Guardia del corpo”

Avere nelle corde jazz, blues, soul e pop non è da tutti. «Il mio percorso artistico», prosegue Karima, «suggerisce la mia versatilità, che mi porta a spaziare anche in televisione, dove ho fatto “Tale e quale show” e un musical con cinquanta repliche al Teatro Nazionale di Milano». Lo show “Guardia del corpo”, in cui la cantante italo-algerina interpreta il ruolo di Rachel Marron, che nel film fu della Houston.

Note blu nelle vene

«Lo scat posso farlo ogni tanto, ma al jazz devo il 98 per cento della mia carriera», sottolinea Karima prima di concludere: «Professionalmente è un periodo molto intenso, da maggio non ho fatto un giorno di vacanza, conto di staccare a ottobre. Quello che faccio, però, mi piace troppo: altro che stanchezza!».

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