Un tuffo ad Alghero dalle vette di posidonia 

Spiagge pulite a macchia di leopardo. Dal Lido a Fertilia ci sono ancora ampi tratti di litorale sepolti dalla posidonia in esubero. Nei giorni scorsi una mareggiata ha depositato un nuovo apporto di materiale vegetale tra la dog beach e il parco acquatico galleggiante di Cuguttu. «Da lunedì puliranno anche quella spiaggia, – assicura il neo sindaco Raimondo Cacciotto – ad eccezione di un piccolo tratto a forte rischio di erosione».

Il faidate

Per il resto il litorale urbano si presenta abbastanza in ordine, grazie anche alle cure dei titolari degli stabilimenti che noleggiano lettini e ombrelloni. «Dalla mia parte mi sono prodigato a pulire a mie spese – conferma l’operatore balneare Bruno Pais – ma la spiaggia avrebbe bisogno, ogni inizio stagione, di essere mossa con il frangizolle, come si faceva in passato, per renderla soffice, perché adesso sembra cemento».Il compattamento eccessivo del sedimento dipende proprio dal continuo passaggio dei mezzi meccanici, un effetto collaterale inevitabile che però si dovrebbe risolvere in breve tempo, man mano che la spiaggia sarà frequentata e calpestata da residenti e turisti. Ancora per quest’anno resterà attivo il sito di stoccaggio di San Giovanni.

Polemica

Qui la visuale dal lungomare Lido sulla città vecchia risulta ostacolata dalle montagne di posidonia spiaggiata. «Una situazione inaccettabile», commenta l’ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais, appena eletto tra i banchi dell’opposizione nella lista della Lega. «Un danno soprattutto per i concessionari e gli operatori turistici, i quali stanno subendo anche disdette delle prenotazioni a causa di pubblicità ingannevole. Certamente non è responsabilità del nuovo sindaco – ammette Pais – ma chiediamo che si attivi immediatamente negli uffici per risolvere questo vero e proprio disastro ambientale». Critiche che l’ex assessore all’Ambiente, Andrea Montis, ha già rispedito al mittente con un post al vetriolo pubblicato sulla sua pagina social. «Finalmente l’ex presidente del Consiglio regionale si occupa del problema della posidonia, – scrive Montis – lo fa ora dopo cinque anni che in Regione non se ne è mai occupato nonostante le decine e decine di richieste del suo Comune di appartenenza a cui non si è mai degnato di rispondere». Quella in corso, in ogni caso, dovrebbe essere l’ultima stagione con i siti temporanei di stoccaggio della posidonia lungo il Lido. Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo impianto a San Marco per il trattamento della posidonia e delle terre di spazzamento.

