Un truffatore seriale pestato dalla vittima: denunciati entrambi 

Il raggiro probabilmente andava avanti da tempo: un 49enne, senza fissa dimora, stazionava in una stazione di servizio di viale Monastir e recuperava le ricevute di mancata erogazione di carburante dalle colonnine self-service, per poi incassare i rimborsi. La notte tra domenica e lunedì però qualcosa è andato male: secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia, l’uomo ha cercato di portar via qualcosa da un’auto e il proprietario lo ha aggredito. Alla fine i militari, dopo aver ricostruito la vicenda anche grazie ai filmati della video sorveglianza della stazione di servizio, hanno denunciato il 49enne (intanto finito in ospedale con la frattura di una gamba) per truffa continuata e l’automobilista, un 35enne, per lesioni personali gravi.

I soccorsi

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia sono arrivati in viale Monastir mentre il personale del 118 stava soccorrendo il 49enne con una ferita evidente a una gamba. Sarebbe stato aggredito da un uomo – che conosceva – e che lo avrebbe sorpreso nella sua auto probabilmente impegnato in un furto. Da qui l’aggressione con la conseguenza frattura di un arto. Ma nell’approfondire la vicenda, i militari hanno scoperto che il ferito avrebbe messo a segno diversi raggiri, recuperando – sembra anche sottraendo – dei ticket di mancata erogazione del carburante e passando poi all’incasso dal gestore della stazione di servizio. Raggiri che potrebbero essere avvenuti anche in altre zone: per questo i carabinieri stanno svolgendo ulteriori approfondimenti. (m. v.)

