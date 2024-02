Un trofeo per Enzo Molinas: «Disse “no” alla Juventus» 

Un maestro di vita e di sport. Il professor Enzo Molinas ha lasciato un’eredità indelebile in migliaia di persone e ieri, a un anno esatto dalla sua scomparsa, il Comitato Regionale della Figc lo ha commemorato in una cerimonia molto sentita. Nella sala riunioni della sede di via Bacaredda, intitolata a Benedetto Piras, erano presenti in tanti per ricordarlo: dalla figlia Luisa a esponenti del mondo del calcio, del basket e dell’atletica leggera sarda, perché nel corso della sua lunga e apprezzata carriera ha toccato più discipline sempre con grande passione e impegno. E per tenere viva la sua memoria a breve sarà istituito un torneo in suo onore: «Lo proporrò al prossimo Consiglio Direttivo, si chiamerà Trofeo Enzo Molinas», annuncia il presidente del CR Sardegna, Gianni Cadoni. «Sarà riservato alle categorie giovanili, che erano il suo mondo e la sua passione. È stata un’icona dello sport sardo, una figura come ce ne sono sempre meno».

L’esempio

Molinas è scomparso l’1 febbraio 2023, a 84 anni. Per oltre mezzo secolo è stato un punto di riferimento del movimento sportivo isolano, spaziando fra varie categorie: il calcio, preparatore atletico al Cagliari (lavorando con Riva, Tiddia e Giagnoni solo per fare qualche nome) e al La Palma di Bernardo Mereu in C2, il basket con Esperia (dove ha anche giocato e poi allenato), Brill in Serie A e le ragazze della Vis Nova, l’atletica leggera e l’insegnamento dopo aver fatto l’Isef. Poi la scuola calcio Gigi Riva, fondata nel 1976 col Mito e un’altra figura di spicco dello sport sardo come Cenzo Soro, formando intere generazioni. «Abbiamo condiviso dieci anni nella direzione: gli insegnamenti lasciati da Molinas e Riva li manterremo sempre inalterati», dichiara Daniele Cortis, dg della scuola calcio e figlio di un altro pezzo di storia dello sport sardo ossia Ermanno. Per l’immenso contributo dato da Molinas, il 4 ottobre 2022, in Comune gli erano state consegnate una targa e una medaglia, come ringraziamento per il suo impegno nel trasmettere i valori più sani dello sport.

Il ricordo

Nella mattinata di ieri in tanti, visibilmente emozionati, hanno voluto raccontare le loro esperienze col professore. «È stato un punto di riferimento per tutti quanti: una persona avveniristica, fra i primi preparatori atletici ad aver usato metodologie innovative. Per me è stato come un secondo padre», afferma Bruno Perra, presidente Coni Sardegna. «Una persona bellissima, limpida, un amico sincero e che ha fatto dello sport la sua vita», il ritratto di Sergio Lai, presidente Fidal. «Quando penso a lui penso alla luce e a quello che ha fatto per avviare la mia carriera: era venuto al La Palma, dopo il Cagliari», dice Bernardo Mereu. E, come Riva, il professor Molinas ha scelto per sempre Cagliari e la Sardegna: «Posso dire di aver visto una lettera di Boniperti, che gli chiedeva di andare a fare il preparatore atletico alla Juventus. Ma lui disse no, come il Mito, per rimanere a Cagliari», rivela Michele Boero.

