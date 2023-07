Un tricolore ungherese a Sassari 

INVIATO

Sassari. Tutti aspettavano Vos, ma sul rettilineo in salita di via Duca degli Abruzzi, a Sassari, è spuntata Vas. Il pubblico avrebbe voluto applaudire la maglia verde, bianca e rossa di Elisa Longo Borghini (purtroppo ritirata dopo la caduta a Ceres), invece a sfrecciare sul traguardo della penultima tappa del Giro Donne è stato il tricolore rovesciato della campionessa Ungherese, in uno sprint che è stato una parata di bandiere: prima Kata Blanka Vas, seconda la campionessa americana Chloe Dygert, terza quella tedesca Liane Lippert, compagna di squadra alla Movistar della maglia rosa Annemiek Van Vleuten. L’olandese è pronta a completare un Giro impeccabile ed essere vestita con il rosa definitivo (l’ultimo della carriera) oggi a Olbia.

Donne in crescita

Al raduno della chiesa della Solitudine il pubblico non manca. Andrea Lovicu, nuorese doc, passa in maglia tricolore (Master) e guarda l’imbocco dell’Ortobene (dove oggi cercherà di vincere il campionato sardo della montagna) ma soprattutto le attrezzature delle cicliste. Il confine tra ciclismo maschile e femminile è sottilissimo e dal prossimo anno anche il Giro Donne (come Tour e Vuelta) avrà la stessa organizzazione della corsa rosa maschile. Quasi tutte le squadre World Tour hanno la doppia formazione e in carovana si trovano molti visi che seguono il ciclismo maschile. La differenza, per gli italiani, sta nel fatto che oggi le maggiori soddisfazioni arrivano dalla donne. Come Gaia Realini, terza in classifica e prima delle Giovani: «Non avevo particolari ambizioni, ma dopo che si è ritirata la Longo Borghini ci ho provato. Ho acciuffato il podio nella tappa in cui si poteva fare la differenza e adesso mi manca solo una giornata».

La giornata

Da Nuoro a Sassari il percorso non è banale. I continui saliscendi favoriscono l’agonismo e Radio Corsa continua ad annunciare attacchi e ricongiungimenti. Il sole è implacabile, lo scirocco spinge come un phon il gruppo che chiuderà a oltre 40 km/h di media. A ogni incrocio, assieme a due poliziotti o carabinieri, qualcuno è arrivato per dare alle ragazze il conforto d’un applauso e godersi uno spettacolo tecnicamente notevole. C’è una grande bandiera rosa che penzola dal cavalcavia a pochi metri dall’incrocio con il paese sardo più femminile che ci sia: Lei. La corsa è agli inizi ma sarà un continuo rimescolarsi di posizioni sino alla fine. A Sassari, l’ultimo cavalcavia screma le venti che si giocano la tappa. L’Italia ha Silvia Persico («Sono rimasta bloccata e non ho neppure provato a uscire», dice) che però chiude quarta. Marianne Vos è favorita ma le va tutto storto. Ci riproverà a Olbia, dove ha vinto anche l’anno scorso. Stavolta la tappa è di Blanka Vas.

Da Sassari si riparte stamane per l’ultima fatica. Ritrovo in via Roma dalle 9.25, foglio-firma e bandierina abbassata alle 11.25, arrivo dopo 127 km in viale Aldo Moro a Olbia. L’Isola è pronta ad assegnare la prima “rosa” della sua storia.

