Un tributo al medico che curava i più fragili 

Non era solo un medico: Rinaldo Orrù aveva fatto della sua professione una missione di vita, una vocazione profonda a mettere le proprie competenze al servizio di chi è più fragile. A un anno dalla scomparsa, il prossimo 19 ottobre, Isili gli dedicherà un memorial per ricordare la sua instancabile dedizione al prossimo. L’iniziativa nasce dall’associazione Gvs (Gruppo volontari sardi) Karibu Africa, di cui il dottor Orrù faceva parte insieme alla moglie Antonella Cuccu e all’amico e collega Luciano Cara. «Era un ottimo medico – racconta quest’ultimo – ma soprattutto una persona generosa, gentile e umana. Condividevamo il desiderio di dare risposte ai bisogni degli ultimi, a ciò che manca in questo mondo».

Un percorso di vita

Dapprima nel soccorso alpino e speleologico, poi come direttore sanitario in diverse associazioni di volontariato, Orrù era stato anche formatore e istruttore nei corsi di formazione sul primo soccorso (Bls, Blsd e Phtls), contribuendo alla preparazione di numerosi operatori sanitari e volontari del soccorso. La sua sete di solidarietà lo aveva portato ancora più lontano: nel 2005 era volato in Kenya, dove ha offerto le sue mani da chirurgo alle popolazioni più povere. Accanto a lui, sempre, la moglie Antonella, impegnata nell’assistenza agli orfani e nella raccolta fondi per sostenere le missioni. «Rinaldo – racconta lei – mi ha lasciato una grande eredità. Saremmo dovuti tornare insieme in Kenya a febbraio ma ci sono andata da sola: quello che lui ha costruito deve continuare».

Il ruolo in ospedale

Dopo le prime esperienze a Cagliari, a cavallo tra gli anni Ottanta e 90 Orrù vinse il concorso per l’ospedale “San Giuseppe Calasanzio” di Isili, dove lavorò nei servizi di Igiene pubblica, poi in Chirurgia e infine in pronto soccorso, dove concluse la carriera di medico strutturato ma non quella di medico per la gente. Visse in prima persona le difficoltà e i ridimensionamenti del presidio, scegliendo comunque di restare, vicino ai pazienti e alla comunità.

L’impegno in Africa rappresentava per Orrù un ritorno all’essenza della medicina: lontano da burocrazia e vincoli, solo con la propria esperienza, la propria umanità e la voglia di dare speranza. «Non ha mai voluto speculare sul suo lavoro – ricorda Antonella – voleva solo aiutare». Insieme hanno adottato due ragazze keniote, sostenendone gli studi, e contribuito al mantenimento dell’orfanotrofio accanto all’ospedale dove Rinaldo operava, assumendo anche personale locale per gestire la struttura.

«Ha donato tempo, energie e risorse», conclude Luciano Cara: «Ogni medico dovrebbe fare un’esperienza così, libera da condizionamenti, guidata solo dal rispetto per il prossimo e per chi ha meno».

Il programma

Il memorial del 19 ottobre sarà una giornata di festa e solidarietà, con momenti dedicati ai bambini, controlli medici gratuiti e un pranzo benefico. Il ricavato sarà devoluto proprio a quella terra africana dove Rinaldo Orrù tornava ogni anno insieme alla sua sposa, per continuare a curare e a donare speranza.

