Un Tribunale punito dalle assenze 

Mancano due magistrati, presidente e Procuratore capo, e dodici figure tra il personale amministrativo. Queste ultime sulla carta in pianta organica, ma dislocate altrove oppure in congedo. È l’unico motivo per cui il Tribunale di Lanusei recita un ruolo poco decoroso nei dati sul funzionamento della macchina giudiziaria. I freddi numeri decretano l’efficienza del Nord e le difficoltà dei piccoli presidi.

Il commento

Realista il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Vito Cofano: «I dati sono la conseguenza delle gravi carenze d'organico. Carenze che inevitabilmente incidono sulla corretta amministrazione della Giustizia. Il Problema del sistema giudiziario e le lungaggini processuali non si risolvono con le riforme ma immettendo nei Tribunali magistrati e personale. Per quanto concerne il nostro Tribunale si auspica che dopo l'estate vengano risolte le carenze relative ai magistrati e colmate almeno in parte quelle del personale amministrativo, al fine di garantire ai cittadini effettiva tutela dei loro diritti»

Velocità

I dati del Ministero della Giustizia, diffusi nei giorni scorsi dal tradizionale report del Sole 24 Ore offrono numerosi spunti di riflessione. Nel 2022 la durata media di una causa civile è di 532 giorni, -4,2 per cento rispetto al 2019. Tuttavia un quinto delle sedi impiega oltre il 10 per cento in più. Il Sud arranca e in alcuni casi le differenze sono abissali. E, in termini assoluti, si va dai poco più di 200 giorni dei tribunali di Aosta e Ferrara agli oltre tre anni di Isernia e Vallo della Lucania.

Lanusei compare al terzultimo posto, con un iter lungo 319 giorni, per le separazioni consensuali. Purtroppo va peggio in tema (spinoso) di decreti ingiuntivi. Lanusei, è all’ultimo posto in Italia, con 239 giorni. Ma a far davvero venire il magone sono le ultime posizioni di questo countdown: Tempio Pausania, 112, Nuoro, 124, Cagliari, 141, Lanusei, inarrivabile, 239. E poi Lanusei non può certo sorridere se si parla di procedimenti di lavoro dipendente da privato. Si possono solo invidiare i 78 giorni di Rovereto paragonati ai 1356 del presidio ogliastrino.In generale l’efficienza dei Tribunali del Nord riesci perfino a colmare le penose situazioni del sud. Infatti in media occorrono 39 giorni per un decreto ingiuntivo, 76 per la convalida di uno sfratto, 108 per una separazione consensuale e 198 per un’esecuzione mobiliare con vendita.

