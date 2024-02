Un trial in bicicletta da 250 chilometri 

Oltre cento iscritti da tutta l’isola alla Sarrabus Experience, l’evento in bici che ritorna a Muravera dopo tre anni e inaugura la stagione turistica nel Sarrabus. Una passeggiata di 250 chilometri (ma ci sono anche percorsi più agevoli da 100 e da 150 chilometri) tra le bellezze naturali di Villasimius, Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e parte del Gerrei. Il trail è in programma dal primo al 3 marzo: i partecipanti avranno tre giorni di tempo per chiudere il percorso. Già presi d’assalto per quel fine settimana i b&b di Muravera e del Sarrabus. «L’obiettivo - ha detto Andrea Simbula, l’organizzatore - è promuovere il territorio e far sì che i partecipanti ritornino nel Sarrabus per le loro vacanze». Partenza il primo marzo da Muravera in modalità di gruppo per tutte le distanze (quartier generale a Domu Elvira). Tempo limite per completare i percorsi, il 3 marzo alle 20.30. (g. a.)

