Un treno veloce per Nuoro? Deidda: «Sviluppi positivi» 

«Accolgo con molto piacere l’impegno preso dal Governo per il potenziamento della linea ferroviaria nuorese e uno studio di fattibilità di una nuova linea veloce da costruire per mettere in collegamento il capoluogo della Barbagia con Abbasanta. In particolare, si lavorerà per realizzare l’implementazione della tratta Nuoro-Abbasanta da dove partiranno i collegamenti veloci con Cagliari, Sassari e Olbia». Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti alla Camera saluta con soddisfazione gli spirgali di luce nella vertenza aperta dal comitato Trenitalia perché «sono state avviate le dovute interlocuzioni con Rfi e le parti interessate sul percorso da compiere».

