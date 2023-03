Un Trenino ridotto al minimo 

Il Trenino verde versione 2023 esordirà in Ogliastra il 30 giugno. Partenza da Arbatax, capolinea Lanusei. A Gairo il vettore turistico non lo vedranno prima del 5 agosto, mese in cui sono previsti tre arrivi, più uno il primo sabato di settembre, quando per gli escursionisti che faranno tappa in Ogliastra sarà possibile beneficiare del servizio soltanto sulla linea Arbatax-Lanusei (ultimo viaggio 23 settembre). Trenta corse in tutto, non una di più. Anche se, a sentire l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, il calendario è suscettibile di variazioni con numeri al rialzo. Ma intanto tra gli operatori turistici del territorio covano malumori.

Calendario striminzito

La linea ferrata in Ogliastra invoca manutenzione. Le scorie di una stagione conclusa anzitempo, lo scorso anno, dopo il deragliamento avvenuto nel territorio di Arzana, non sono ancora state cancellate. Dal calendario sono spariti quasi completamente i viaggi da Arbatax a Gairo. Le eccezioni sono le tratte di agosto (5, 19 e 26) e del 2 settembre. «I danni alla ferrovia sono ad Arzana, cosa cambia far arrivare il Trenino a Gairo?». Se lo chiede Alessandro Murino, operatore turistico di Gairo. «Esentiamo da responsabilità l’assessore Moro, perché i motivi di tutto ciò sono da ricercare altrove. All’assessore, però, chiediamo un incontro urgente. Con questo calendario per noi sarebbe impossibile lavorare: non si può fare nessuna programmazione».

La politica

«Questo è il calendario possibile allo stato attuale e alla luce dei lavori in corso». A parlare è Antonio Moro, l’assessore ai Trasporti. Che lascia aperti spiragli: «L’indicazione che abbiamo dato ad Arst è aggiornare il calendario con l’integrazione di nuove date man mano che si chiudono i cantieri». Il calendario è dunque suscettibile di variazioni: «Sono sicuro che Arst rispetterà le nostre indicazioni». Sul caso interviene anche il sindaco di Arzana, Angelo Stochino: «Il Trenino è un attrattore importante per l’Ogliastra. Sappiamo che sono in corso delle lavorazioni, perciò confidiamo in un’accelerata in modo da incrementare le date e garantire più viaggi sulla Arbatax-Gairo». In prospettiva c’è la creazione di una Fondazione per la gestione del Trenino: «Così da restituire la responsabilità organizzativa ai Comuni», precisa Moro. «La Fondazione - conclude Stochino - sarà lo strumento che permetterà ad amministratori e operatori di diventare protagonisti riuscendo a sopperire a una gestione non troppo ottimale dell’Arst».