Un trenino per i turisti durante la sagra delle olive 

Non solo l’intrattenimento garantito sabato (dalle 15) da Orietta Berti, Eugenio Bennato, Praci e Sgribaz e domenica (sempre dalle 15) dai La Pola, Cossu & Zara e dalla band dei Tamurita: la 3 giorni della Sagra delle Olive che parte oggi a s’Ortu Mannu, prevede un programma ricchissimo. Oggi, durante il festival di letteratura per ragazzi (9 -15) si terrà il lancio dei palloncini ecologici con i messaggi dei bambini sul tema della cura: «È un’iniziativa - spiega la sindaca Debora Porrà - del fondatore della Casa dei Risvegli Fulvio De Nigris, in occasione della Giornata europea dei risvegli alla quale aderiamo anche per via dei servizi gratuiti per le madri garantiti al paese dall’odv Gli Amici di Luca». Spazio anche allo spettacolo di burattini, al viaggio per l’uliveto in trenino gommato e alla mostra fotografica curata da Forestas. Sabato, dalle 9, di scena l’escursione (prenotazioni al 348 3178065) lungo il Cammino minerario di Santa Barbara (replicato anche domenica alle 9) e la realizzazione del pane alle olive più lungo del mondo. Dalle 11 si parlerà di “Agro - ecologia a s’Ortu Mannu” e dei prodotti tradizionali agroalimentari “Pani cun oria de Biddamattraxia” e “Oria de s’Ortu Mannu pistara». Domenica, dopo la messa (9.30), spazio alla tradizione con i Sos Corriolos de Neoneli, poi si balla con Joey e Rina. «Sabato e domenica - annuncia la sindaca - il trenino gommato farà la spola tra piazza Pilar e l’uliveto».

