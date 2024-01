Un trekking solidale, a cavallo a Cala Luna 

Una chiusura delle festività all'insegna della solidarietà e della passione per il cavallo: sono questi gli ingredienti del trekking equestre “a Cala Luna con la Befana”, che si terrà con partenza da Dorgali sabato 13 gennaio. «Chi volesse partecipare può farlo gratuitamente – spiega Gian Michele Nonne, volontario della Croce Verde – il devoluto dalle donazioni libere servirà a sostenere la Croce Verde di Dorgali e la croce Azzurra di Cala Gonone». Oltre alle due associazioni di volontariato, sono state coinvolte nell'organizzazione le principali realtà produttive dorgalesi: l'oleificio, la Coop.Pastori e la Cantina Sociale, che insieme al Consorzio sardo dell'Agnello I.G.P. forniranno i prodotti per la prima colazione e il pranzo a Cala Luna. La partenza è prevista alle ore 8 dal Campo di Mes'Austu a Dorgali, oppure, per chi volesse un percorso più semplice, partenza dalla località di Cumbida Prantas. Per prenotarsi si possono contattare le due Associazioni di volontariato dorgalesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA